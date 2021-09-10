الاتحاد السعودي يمدد عقد حارسه غروهي لعام إضافي

من قبل beIN SPORTS September 10, 2021 21:56 أعلن فريق الاتحاد السعودي اليوم الجمعة عن تمديد عقد حارس مرماه البرازيلي مارسيلو غروهي لمدة عام إضافي.