الاتحاد السعودي يمدد عقد حارسه غروهي لعام إضافي من قبل beIN SPORTS September 10, 2021 21:56 أعلن فريق الاتحاد السعودي اليوم الجمعة عن تمديد عقد حارس مرماه البرازيلي مارسيلو غروهي لمدة عام إضافي. REUTERS 📝📸| غروهي اتحادياً حتى 2023 🧤 pic.twitter.com/BsKNXqo5u2 — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) September 10, 2021 ميركاتو نادي الاتحاد السعودي السابق ألفيش سيغادر ساو باولو بسبب نز اقرأ التالي آخر الأحداث September 10, 2021 22:38 سانتو يتحدث وضعية لاعبيه September 10, 2021 22:37 يورغن كلوب مستاء September 10, 2021 22:35 غوارديولا لا يعلم مصير جيزوس وإيديرسون September 10, 2021 22:34 باريس سان جيرمان من أجل الفوز الخامس توالياً September 10, 2021 22:33 رئيس نادي نيس: "الفريق لن يستأنف قرار الرابطة" September 10, 2021 22:31 الجزائري ديلور متحفز للالتحاق بفريقه الجديد September 10, 2021 21:56 الاتحاد السعودي يمدد عقد حارسه غروهي لعام إضافي September 10, 2021 21:51 ألفيش سيغادر ساو باولو بسبب نزاع مادي September 10, 2021 19:14 كيليان مبابي يشارك في تدريبات باريس سان جيرمان September 10, 2021 15:38 ليل ينشد الانتصار من بوابة لوريان