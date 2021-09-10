English
العربية
دوري أبطال أوروبا
كرة القدم

الاتحاد السعودي يمدد عقد حارسه غروهي لعام إضافي

من قبل

أعلن فريق الاتحاد السعودي اليوم الجمعة عن تمديد عقد حارس مرماه البرازيلي مارسيلو غروهي لمدة عام إضافي.

REUTERS


 

ميركاتو نادي الاتحاد السعودي
السابق ألفيش سيغادر ساو باولو بسبب نز
اقرأ
ألفيش سيغادر ساو باولو بسبب نزاع مادي
التالي

آخر الأحداث

>