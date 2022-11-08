الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يكرّر موقفه الحازم ضد "دوري السوبر الأوروبي"

وقال الاتحاد القاري إن الاجتماع جاء بناء على طلب من "أي 22 سبورتس مانجمنت"، وهي شركة مروّجة لدوري السوبر الأوروبي تم إطلاقها في منتصف تشرين الأول/أكتوبر.

وقالت المجموعة على موقعها الإلكتروني إنها "تعمل بنشاط مع عدد من أندية كرة القدم الرائدة لتطوير مفاهيم وأفكار جديدة لمسابقات الأندية الأوروبية".

تضمّن وفد هذه المجموعة ثلاثة أشخاص بقيادة الرئيس التنفيذي برند رايشارت في الاجتماع الذي عقد في مقر الاتحاد القاري في نيون، في حين وجه مجلس إدارة الاتحاد القاري الدعوة إلى 22 ممثلاً عن أندية البطولات القارية الخمس الكبرى، منظمة الأندية الأوروبية، اتحاد اللاعبين العالميين (فيفبرو) ومجموعات من روابط المشجعين.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان إن "المعارضة الساحقة للمشروع الذي أطلق عليه تسمية "دوري السوبر" لا تزال نفسها اليوم كما كانت الحال في نيسان/أبريل 2021".

وكانت نخبة من أندية القارة الأوروبية (12 نادياً) قد قررت إطلاق فكرة دوري السوبر الأوروبي في نيسان/أبريل 2021، لكنها واجهت انتقادات واسعة النطاق من حكومات بلادهم ورابطات الدوري والاتحادات الوطنية والجماهير، فاضطرت إلى التراجع عن خطوتها بعد أيام معدودة.

بيد أن ثلاثة أندية هي يوفنتوس الإيطالي وريال مدريد وبرشلونة الإسبانيان، لا تزال تسعى إلى تعويمها من جديد، وسط خلاف حول إساءة استخدام مزعومة لمركز نافذ من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، ستتم تسويته في أوائل عام 2023 من قبل محكمة العدل الأوروبية. فيما انسحبت الأندية الإنكليزية القوية مقابل دفع غرامات.

