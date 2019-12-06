الاتحاد الأوروبي يفتح إجراءات تأديبية بحق رومانيا على خلفية هتافات عنصرية

وأوقف الحكم المباراة التي انتهت بفوز السويد 2-صفر وبلوغها نهائيات كأس أوروبا 2020، لفترة قصيرة بسبب هتافات عنصرية أطلقتها الجماهير الرومانية.

وأشار "ويفا" في بيان الجمعة إلى أنّه "بعد التحقيق، فُتح إجراء تأديبي" من قبل اللجنة التأديبية في الاتحاد، موضحاً أنّ القرار النهائي سيصدر في 12 كانون الأول/ديسمبر الجاري.

وعاقب الاتحاد الأوروبي في نهاية تشرين الأول/أكتوبر الفائت، بلغاريا بإجبارها على خوض مباراتين خلف أبواب موصدة واحدة منهما مع وقف التنفيذ، بعد أن وجهت الجماهير البلغارية هتافات عنصرية إلى لاعبي إنكلترا خلال اللقاء الذي جمع المنتخبين في 14 من الشهر ذاته ضمن تصفيات كأس أوروبا 2020.