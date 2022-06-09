الاتحاد الألماني يبحث في تغيير لقب "دي مانشافت"

واعتُمد المصطلح، الذي استُخدم سابقاً فقط في وسائل الإعلام الأجنبية، ليتبع خطى الدول الأخرى الرائدة في كرة القدم، على غرار "الأسود الثلاثة" في إنكلترا، و"سيليساو" للبرازيل.

لكن البعض في الاتحاد الألماني يعتقد الآن بوجوب إلغائه.

وقال نائب رئيس الاتحاد هانس-يواكيم فاتسكه إن "هذا المصطلح انعزالي للغاية بالنسبة لي. يكنّ عن عدم احترام لكل المنتخبات (الوطنية) الناجحة الأخرى".

ويعتقد زميله النائب الآخر لرئيس الاتحاد هيرمان فينكلر أن "أياً من المشجعين لا يجد نفسه معنياً بهذا المصطلح، وبالتالي هذا الأمر يسري على المنتخب الوطني".

ولكن مدرب ألمانيا هانزي فليك يعتقد، بما لا يثير الدهشة، أن التركيز يجب أن يكون في مكان آخر، حيث يستعد منتخبه لكأس العالم المقبلة في قطر نهاية العام الحالي.

وقال فليك "الأمر لا يهم حقاً. على صعيد المدربين أو اللاعبين، نشعر بالفخر لقدرتنا على العمل لصالح ألمانيا. يجب أن يكون التركيز منصباً هناك".