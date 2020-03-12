الاتحاد الأردني يقرر تعليق أنشطته لمدة أسبوعين

وأكدت الأمينة العامة للاتحاد سمر نصار أن القرار "يشمل تعليق كافة الانشطة، جميع المسابقات وبمختلف الفئات العمرية، للأندية والمنتخبات الوطنية ومراكز الواعدين، لضمان سلامة اركان اللعبة كافة".

وأشار الاتحاد على موقعه الإلكتروني إلى استمرار أعماله الإدارية اليومية في مقره، خلال فترة توقف البطولات، متابعا في الوقت ذاته، "كافة التقارير والتعليمات والإرشادات الصادرة عن وزارة الصحة الأردنية، والجهات الرسمية أصحاب العلاقة"، آخذا بعين الاعتبار أيضا، توصيات الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم، وقراراتهما الرامية نحو تأجيل كافة النشاطات الحالية.

كما أوصى الاتحاد كافة أندية كرة القدم بتأجيل تدريباتها ومبارياتها الودية، لمختلف الفئات، خلال فترة تعليق النشاط.