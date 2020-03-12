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كرة القدم

الاتحاد الأردني يقرر تعليق أنشطته لمدة أسبوعين

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قرر الاتحاد الأردني لكرة القدم الخميس تعليق كافة أنشطته الرياضية، لمختلف المسابقات والبطولات التي تقام تحت مظلته لمدة أسبوعين، "كإجراء احترازي ووقائي، في ظل التداعيات المحيطة بفيروس كورونا المتجدد".

AFP

وأكدت الأمينة العامة للاتحاد سمر نصار أن القرار "يشمل تعليق كافة الانشطة، جميع المسابقات وبمختلف الفئات العمرية، للأندية والمنتخبات الوطنية ومراكز الواعدين، لضمان سلامة اركان اللعبة كافة".

وأشار الاتحاد على موقعه الإلكتروني إلى استمرار أعماله الإدارية اليومية في مقره، خلال فترة توقف البطولات، متابعا في الوقت ذاته، "كافة التقارير والتعليمات والإرشادات الصادرة عن وزارة الصحة الأردنية، والجهات الرسمية أصحاب العلاقة"، آخذا بعين الاعتبار أيضا، توصيات الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم، وقراراتهما الرامية نحو تأجيل كافة النشاطات الحالية.

كما أوصى الاتحاد كافة أندية كرة القدم بتأجيل تدريباتها ومبارياتها الودية، لمختلف الفئات، خلال فترة تعليق النشاط.

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