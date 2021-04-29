الإعلان عن جدول المباريات المتبقية من الدوري المصري

أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد الجولات المتبقية من منافسات الدوري المحلّي من المرحلة 22 وحتى الجولة 34 والأخيرة المحدد لها 30 سبتمبر المقبل.

وشدّد الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" على أنه "في ظل المواعيد والظروف المحيطة بها (مسابقة الدوري المحلي) لا يملك معها التأجيل، في الوقت نفسه فإنه يتفهم تماما حجم الضغوط البدنية والفنية التي يتعرض لها بعض الأندية، خاصة المشاركة منها في البطولات الإفريقية والتي يقف الاتحاد منها موقف المساند لها والراعي لكافة مصالح الأندية، الأمر الذي يؤكد معه استعداده لدراسة أي مقترح يساعد هذه الأندية ويلبي متطلباتها".

⚽️الاتحاد المصري لكرة القدم @Pharaohs يعلن عن جدول مسابقة الدوري المحلي كاملا حتى نهاية الموسم بحيث يسدل الستار على المسابقة في الثلاثين من سبتمبر أيلول المقبل — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) April 29, 2021

إلا أن الاتحاد أكّد أيضا على أن "أي تأجيل فيما تم إعلانه لا موضع له سوى خلال فترة تجمع المنتخب الأولمبي، مما يجعل الأندية تؤدي مؤجلاتها بدون لاعبيها المختارين للمنتخب الأولمبي".

