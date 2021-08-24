الإصابة تحرم مونشنغلادباخ من مهاجمه تورام لفترة غير محددة

وكتب مونشنغلادباخ في موقعه الرسمي "سيغيب ماركوس تورام حتى إشعار آخر، بعدما قام الطاقم الطبي بتشخيص تمزق في الرباط الجانبي الداخلي للركبة اليمنى"، من دون تحديد مدة غياب مهاجمه.

واضطر تورام (24 عاماً) لمغادرة الملعب بعد 20 دقيقة من صافرة بداية مباراة خسارة فريقه برباعية نظيفة أمام باير ليفركوزن ضمن إطار منافسات المرحلة الثانية من الـ "بوندسليغا".

ولم تنحصر الهزيمة التي مني بها مونشنغلادباخ السبت بالنتيجة القاسية وحسب، بل خسر أيضاً جهود مدافعه النمسوي شتيفان لاينر بسبب تعرضه لكسر في الكاحل. كما تعرض الجزائري رامي بن سبعيني الذي حل بدلاً من لاينر، لإصابة في الكاحل لكنه تمكن من إكمال اللقاء الذي شهد أيضاً سقوط قلب الدفاع ماتياس غينتر في الشوط الثاني بعد إصابته بدوار.

ومن المرجح أن يغيب مهاجم "الديوك" الذي خاض كأس أوروبا التي اختتمت مؤخراً، عن المباريات الدولية المقبلة أمام البوسنة في الأوّل من أيلول/ سبتمبر المقبل في ستراسبورغ، وأمام أوكرانيا في الرابع منه وثم أمام فنلندا في 7 منه ضمن اطار تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.

وسيعلن مدرب أبطال مونديال روسيا 2018 ديدييه ديشان عن قائمة اللاعبين الخميس.

وسجل تورام في الموسم الماضي 11 هدفاً بقميص فريق مونشنغلادباخ الذي يدافع عن ألوانه منذ عام 2019. علماً أن هذه الاصابة من الممكن أن تقلل من اهتمام إنتر الإيطالي به في سعيه للتعاقد معه قبل اقفال سوق الانتقالات الصيفية تعويضاً لعودة مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو إلى تشلسي الانكليزي.