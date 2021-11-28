الإصابة تبعد كييزا عن يوفنتوس لما بعد عطلة الميلاد



وخاض كييزا الشوط الأول من لقاء السبت قبل اضطراره الى ترك الملعب بسبب تمزق في فخذه الأيسر بحسب ما أفاد يوفنتوس في بيان، متوقعاً "عودته بعد عطلة عيد الميلاد".



ويتوقف الدوري الإيطالي بعد المرحلة التاسعة عشرة التي تختتم في 22 كانون الأول/ديسمبر، على أن يعاود نشاطه في السادس من كانون الثاني/يناير.



ويحتل يوفنتوس حالياً المركز الثامن في الدوري بعد الخسارة التي تعرض لها السبت على أرضه أمام أتالانتا، بفارق سبع نقاط عن المركز الرابع الأخير المؤهل الى دوري أبطال أوروبا.



ويخوض يوفنتوس مباراته المقبلة الثلاثاء في المرحلة الخامسة عشرة على أرض ساليرنيتانا متذيل الترتيب.