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الدوري الإنكليزي الممتاز
كرة القدم

الإصابة تبعد كييزا عن يوفنتوس لما بعد عطلة الميلاد

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أعلن يوفنتوس الإيطالي الأحد عن غياب مهاجمه فيديريكو كييزا لما بعد عطلة عيد الميلاد، وذلك بسبب إصابة في الفخذ تعرض لها السبت في الخسارة أمام أتالانتا صفر-1 في الدوري المحلي.

Reuters


وخاض كييزا الشوط الأول من لقاء السبت قبل اضطراره الى ترك الملعب بسبب تمزق في فخذه الأيسر بحسب ما أفاد يوفنتوس في بيان، متوقعاً "عودته بعد عطلة عيد الميلاد".

ويتوقف الدوري الإيطالي بعد المرحلة التاسعة عشرة التي تختتم في 22 كانون الأول/ديسمبر، على أن يعاود نشاطه في السادس من كانون الثاني/يناير.

ويحتل يوفنتوس حالياً المركز الثامن في الدوري بعد الخسارة التي تعرض لها السبت على أرضه أمام أتالانتا، بفارق سبع نقاط عن المركز الرابع الأخير المؤهل الى دوري أبطال أوروبا.

ويخوض يوفنتوس مباراته المقبلة الثلاثاء في المرحلة الخامسة عشرة على أرض ساليرنيتانا متذيل الترتيب.

يوفنتوس الدوري الإيطالي فيديريكو كييزا
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