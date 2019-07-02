الإسباني بينيتيز مدرباً لفريق داليان ييفانغ الصيني

وكتب بينيتيز (59 عاماً) على موقعه بتويتر "بعد مشوار طويل... نبدأ تحدياً جديداً! أنا سعيد لبدء هذا المشروع الجديد مع داليان ييفانع".

وأشارت تقارير غير مؤكدة أن بينيتيز سيتقاضى 12 مليون جنيه إسترليني سنوياً (15 مليون دولار)، مع فريقه الجديد الذي يحتل المركز الثاني عشر في الدوري، فيما أكد داليان ييفانغ عبر وسائل التواصل الاجتماعي التعاقد مع المدرب الإسباني.

وكان بينيتيز الفائز بدوري أبطال أوروبا مع ليفربول الإنكليزي عام 2005، قرر الافتراق عن نيوكاسل الذي حل في المركز الثالث عشر الموسم المنصرم في الدوري الإنكليزي الممتاز، بعد الفشل في التوصل إلى اتفاق من أجل تمديد عقده الذي كان ينتهي في 30 حزيران/يونيو الماضي.

وتسلم بينيتيز مهمة الإشراف على نيوكاسل في آذار/مارس 2016 خلفاً لستيف ماكلارين، بعقد يمتد لثلاثة أعوام لكنه لم يتمكن من إبقائه في الدوري الممتاز رغم إنهائه الموسم بست مباريات متتالية دون هزيمة.

إلا أن المدرب السابق لفالنسيا وريال مدريد وليفربول وتشيلسي الإنكليزيين وإنتر ميلان ونابولي الإيطاليين أعاد الفريق مجدداً إلى الدوري الممتاز في الموسم التالي.