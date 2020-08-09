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دوري أبطال أوروبا
كرة القدم

الأهلي يواصل تحقيق النتائج الجيدة

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واصل الأهلي انتصاراته سعياً للحفاظ على لقبه بطلاً للدوري المصري في كرة القدم، محققاً فوزاً ثالثاً توالياً منذ استئناف الموسم بعد التوقف الذي فرضه فيروس كورونا المستجد.

REUTERS

وجاء فوز الأهلي على حساب ضيفه انبي 2-صفر الأحد في مباراة مؤجلة من المرحلة الخامسة عشرة.

وبعد أن عجز عن الوصول إلى الشباك في الشوط الأول من اللقاء، متأثراً بغياب عدد كبير من لاعبيه خاصة الثلاثي الهجومي حسين الشحات للإصابة ومحمود عبد المنعم "كهربا" للإيقاف ورمضان صبحي لغموض موقف اعارته بعدما رفض هادرسفيلد الإنكليزي استمرار اعارة اللاعب وعرضه للبيع النهائي، افتتح الأهلي التسجيل في الدقيقة 64 برأسية محمد هاني. 

ثم انتظر حتى الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع لإضافة هدف الاطمئنان بعد خطأ فادح من الحارس الذي فشل في اعتراض كرة عرضية لعلي معلول، فتهادت داخل شباكه.

ورفع الأهلي بفوزه السابع عشر هذا الموسم من أصل 18 مباراة، رصيده إلى 52 نقطة في الصدارة.                    
 

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