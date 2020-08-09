الأهلي يواصل تحقيق النتائج الجيدة

وجاء فوز الأهلي على حساب ضيفه انبي 2-صفر الأحد في مباراة مؤجلة من المرحلة الخامسة عشرة.

وبعد أن عجز عن الوصول إلى الشباك في الشوط الأول من اللقاء، متأثراً بغياب عدد كبير من لاعبيه خاصة الثلاثي الهجومي حسين الشحات للإصابة ومحمود عبد المنعم "كهربا" للإيقاف ورمضان صبحي لغموض موقف اعارته بعدما رفض هادرسفيلد الإنكليزي استمرار اعارة اللاعب وعرضه للبيع النهائي، افتتح الأهلي التسجيل في الدقيقة 64 برأسية محمد هاني.

ثم انتظر حتى الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع لإضافة هدف الاطمئنان بعد خطأ فادح من الحارس الذي فشل في اعتراض كرة عرضية لعلي معلول، فتهادت داخل شباكه.

ورفع الأهلي بفوزه السابع عشر هذا الموسم من أصل 18 مباراة، رصيده إلى 52 نقطة في الصدارة.

