الأهلي يهدر نقطتين ثمينتين في الصراع على الصدارة

ورفع الأهلي رصيده إلى 17 نقطة في المركز الأول مؤقتاً، في انتظار مواجهة الزمالك الوصيف بـ16 نقطة مع الجونة الثلاثاء، فيما بات البنك الأهلي يمتلك 8 نقاط في المركز التاسع.

أحداث المباراة

وكان الشوط الأول متوسطاً فنياً، سيطر فيه لاعبو الأهلي على مجريات المباراة رغم الأمطار الشديدة وسرعة الرياح، وسط تراجع دفاعي للاعبي البنك الاهلي.

وكاد الأهلي أن يسجل في مناسبات عدة، خصوصاً في الدقيقة السابعة من تسديدة قوية لوليد سليمان أبعدها محمود الزنفلي بصعوبة.

وحاول لاعبو الاهلي مواجهة التكتل الدفاعي لأصحاب الأرض بهجمات من الأطراف والعمق. وتوالت التسديدات من خارج منطقة الجزاء عن طريق المالي إليو ديانغ وسليمان وحمدي فتحي ومحمود عبد المنعم "كهربا"، ولكن من دون نتيجة.

وألغى حكم المباراة هدفاً لأيمن أشرف في الدقيقة 59 بعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد (في ايه آر). وفشل ديانغ والتونسي علي معلول من افتتاح التسجيل إثر تسديدتين متتاليتين مرتا إلى جوار القائم الأيسر.

وفي لقاء مؤجل من الجولة السادسة، تعادل سموحة مع مضيفه الانتاج الحربي 1-1 على ملعب السلام.

وتقدم الإنتاج الحربي عن طريق مصطفى البدري (13)، وأدرك حسام حسن التعادل لسموحة (79).

ورفع سموحة رصيده إلى 8 نقاط في المركز العاشر، والإنتاج الحربي إلى 5 نقاط في المركز السادس عشر.

