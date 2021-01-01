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الدوري الإنكليزي الممتاز
كرة القدم

الأهلي يفشل في تجاوز عقبة وادي دجلة

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فشل الأهلي في استعادة الصدارة من الجونة بسقوطه في فخ التعادل السلبي مع وادي دجلة على ملعبه ضمن منافسات الجولة الخامسة للدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

REUTERS

بتلك النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني مقابل 11 للجونة، وله مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة مع غريمه التقليدي الزمالك، فيما رفع وادي دجلة رصيده الى 5 نقاط في المركز التاسع.  

سيطر الأهلي على أغلب فترات الشوط الأول، لكن دون فاعلية هجومية وتعددت التمريرات الخاطئة وتميز لاعبوه البطء الشديد في نقل الهجمة.  

ووضح تأثر الأهلي بغياب 12 لاعب دفعة واحده، بينهم 7 لاعبين مصابين بفيروس كورونا، و5 إصابات مختلفة.  

تراجع لاعبو وادي دجلة للدفاع مع الاعتماد على الهجمات المرتدة ومن احداها سدد الكولومبي دييغو كالديرون كرة تصدي لها محمد الشناوي (19)، ورد عليه صلاح محسن مهاجم الأهلي برأسية في الدقيقة (45) علت العارضة.  

تحسن أداء الأهلي وتنوعت الهجمات من الأجناب والعمق وسدد علي معلول (54) أبعدها محمد عبد المنصف إلى ركنية بصعوبة.

وتألق الأخير بتصديه لرأسية محمد شريف (63)، ثم تسديدة المغربي بدر بنون (73).

وحقق بيراميدز فوزاً مثيراً على ضيفه الإنتاج الحربي، بعدما حول تأخره بهدفين لهدف إلى فوز 3-2 في الوقت القاتل على ملعب الدفاع الجوي.

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
 

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