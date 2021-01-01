الأهلي يفشل في تجاوز عقبة وادي دجلة

بتلك النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني مقابل 11 للجونة، وله مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة مع غريمه التقليدي الزمالك، فيما رفع وادي دجلة رصيده الى 5 نقاط في المركز التاسع.

سيطر الأهلي على أغلب فترات الشوط الأول، لكن دون فاعلية هجومية وتعددت التمريرات الخاطئة وتميز لاعبوه البطء الشديد في نقل الهجمة.

ووضح تأثر الأهلي بغياب 12 لاعب دفعة واحده، بينهم 7 لاعبين مصابين بفيروس كورونا، و5 إصابات مختلفة.

تراجع لاعبو وادي دجلة للدفاع مع الاعتماد على الهجمات المرتدة ومن احداها سدد الكولومبي دييغو كالديرون كرة تصدي لها محمد الشناوي (19)، ورد عليه صلاح محسن مهاجم الأهلي برأسية في الدقيقة (45) علت العارضة.

تحسن أداء الأهلي وتنوعت الهجمات من الأجناب والعمق وسدد علي معلول (54) أبعدها محمد عبد المنصف إلى ركنية بصعوبة.

وتألق الأخير بتصديه لرأسية محمد شريف (63)، ثم تسديدة المغربي بدر بنون (73).

وحقق بيراميدز فوزاً مثيراً على ضيفه الإنتاج الحربي، بعدما حول تأخره بهدفين لهدف إلى فوز 3-2 في الوقت القاتل على ملعب الدفاع الجوي.















