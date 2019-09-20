الأهلي يحتفظ باللقب بفوز مثير على الزمالك

وتقدم الأهلي بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها النيجيري جونيور أجايي (20 و49) وحسين الشحات (45+3)، ورد الزمالك بثنائية لمدافعه محمود علاء (64 و76 من ركلتي جزاء).

وطالب رئيس الزمالك مرتضى منصور لاعبي فريقه وجهازه الفني بالانسحاب من مراسم التتويج.

وجدد الأهلي تفوقه على غريمه التقليدي بعدما كان تغلب عليه 1-صفر قبل شهر و20 يوماً على مواجهتهما الأخيرة في الدوري في 28 تموز/يوليو في ختام الموسم الماضي.

وحقق الأهلي لقبه الأول بقيادة مدربه الجديد السويسري رينيه فايلر في ثاني مباراة معه بعد تعيينه خلفاً لمارتن لاسارتي، والأولى أمام جماهيره بعدما تغلب على مضيفه كانو سبورت ضمن مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

في المقابل، فشل الزمالك في تحقيق لقبه الثاني بقيادة مدربه الجديد الصربي ميلوتين سريدوييفيتش بعدما قاده إلى لقب مسابقة كأس مصر على حساب بيراميدز.

وسيطر الأهلي على مجريات الشوط الأول بفضل تألق أجايي والشحات ورمضان صبحي ومحمد مجدي "قفشة"، وكاد الشحات يستغل خطأ فادحاُ للحارس محمد عواد في تمرير كرة خطفها لكنه سددها ضعيفة تصدى لها الحارس الزملكاوي بسهولة (12).

وأهدر قفشة فرصة من انفراد حيث سدد في جسم عواد وتحولت إلى ركنية انبرى لها المدافع التونسي علي معلول وسددها أجايي قوية في الزاوية اليمنى للحارس (20).

وواصل الأهلي ضغطه الهجومي، وانفرد أجايي وحاول لعب الكرة ساقطة "لوب" أبعدها المدافع حمدي الونش في توقيت مناسب إلى ركنية (31).

وأهدر قفشة فرصة التعزيز (34)، ثم رأسية الشحات بجوار القائم الأيسر (37)، قبل أن ينجح الأخير في التعزيز عندما تلقى كرة طويلة من الحارس محمد الشناوي فتلاعب بالمدافع التونسي حمدي النقاز ببراعة وسددها ارتدت من الحارس وحاول المدافع محمد عبد الشافي إبعادها برأسه فتهيأت أمام الشحات الذي تابعها على يمين الحارس (45+3).

وواصل الأهلي أفضليته مطلع الشوط الثاني وأضاف هدفا ثالثاً عبر أجايي إثر تمريرة من صبحي سددها على يمين عواد (49).

وحصل الزمالك على ركلة جزاء إثر إعاقة مصطفى محمد من الحارس الشناوي فانبرى لها علاء على يساره مقلصاً الفارق (64)، قبل أن يمنح الحكم الألماني فيليكس بريخ ركلة جزاء ثانية للزمالك إثر عرقلة المهاجم المغربي أشرف بن شرقي داخل المنطقة فانبرى لها علاء مجدداً على يسار الشناوي (76).

وضغط الزمالك في الدقائق المتبقية بحثاً عن التعادل دون جدوى.

