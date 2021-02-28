الأهلي وصيفاً بفوز قاتل على طلائع الجيش

وتقدم طلائع الجيش عن طريق أحمد سمير (27) ليتساوى مع يوسف إبراهيم "أوباما" مهاجم الزمالك في صدارة هدافي الدوري برصيد 7 أهداف، فيما سجل النيجيري جونيور أجايي هدفي الأهلي (32 و90+1).

ورفع الأهلي رصيده إلى 24 نقطة تقدم بها إلى المركز الثاني خلف الغريم التقليدي الزمالك المتصدر بـ29 نقطة، لكن الأهلي يمتلك مباراتين مؤجلتين، فيما تجمد رصيد الجيش عند 12 نقطة في المركز الخامس عشر.

فوز عسير

وتبادل الفريقان السيطرة في الشوط الأول، وكاد سمير يضع فريقه في المقدمة (6) بعدما تلقى تمريرة خلف دفاع الأهلي وانفرد بالمرمى، لكن الحارس محمّد الشناوي تمكن من إنقاذ مرماه، ليرد حسين الشحات بتسديدة قوية (16) أبعدها محمّد بسام.

وواصل لاعبو الجيش هجومهم الضاغط، ومن خطأ دفاعي أسفر عن ركلة حرة مباشرة، سددها سمير لتسكن الزاوية العليا اليمنى لمرمى الشناوي (27).

لكن الأهلي أدرك التعادل سريعاً (32) من عرضية محمد مجدي "أفشة" التي حولها أجايي رأسية في المرمى إلى يمين بسام.

وبعد شوط ثان شهد هجمات مرتدة للاعبي الجيش، شكلت خطورة على مرمى الشناوي (85 و87)، تمكن الأهلي من خطف الفوز في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع عن طريق أجايي الذي تابع كرة ارتدت من مدافعي الجيش (90+1).

فوز البنك الأهلي

وفي مباراة أخرى، عاد البنك الأهلي إلى سكة الانتصارات بفوز مستحق على حساب مضيفه أسوان بهدفين نظيفين، في اللقاء المؤجل بينهما من المرحلة الثالثة عشرة.

وتقدم البنك الأهلي عن طريق فادي فريد (56)، وأضاف محمّد بسيوني الهدف الثاني في الدقيقة (71).

وأهدر عمرو الحلواني ركلة جزاء لأسوان في الدقيقة (13)، تصدى لها الحارس محمود الزنفلي.

وبتلك النتيجة حقق البنك الاهلي ثاني فوز له هذا الموسم بقيادة مديره الفني الجديد خالد جلال، الغائب عن اللقاء بسبب إصابته بفيروس كورونا.

ورفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز الرابع عشر، فيما تجمد رصيد أسوان الذي تلقى الخسارة الأولى بقيادة علاء عبد العال عند 17 نقطة في المركز الثاني عشر.

