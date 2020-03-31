الأهلي المصري يواصل إجراءاته الاستثنائية بسبب فيروس كورونا

وقامت إدارة الفريق القاهري بتعليق النشاط الرياضي وإيقاف فروع النادي الثلاث لمدة أسبوعين جديدين اعتباراً من الأربعاء الأول من نيسان/أبريل 2020 تماشياً مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة المصرية.

واتخذ الأهلي هذا القرار خلال الاجتماع الذي عقده مجلس إدارة القلعة الحمراء بنظام "الفيديو كونفرانس"، وإضافة إلى ذلك قرر المجلس تكليف أجهزته الرياضية على صعيد الفريق الأول والقطاعات السنية المختلفة بوضع خطة عمل وتصور مقترح لمواجهات تداعيات تعليق الموسم الرياضي في مصر والعالم أجمع جراء تفشي الفيروس التاجي.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد اتخذ قرارا سابقاً قبل أسبوعين تقريباً بتعليق كافة الأنشطة المحلية وهو ما ترتب عليه تعليق كل مباريات الدوري المحلي حتى إشعار آخر، ويتصدر الأهلي المسابقة حالياً برصيد 49 نقطة بفارق 16 نقطة عن المقاولون العرب الثاني، وعلى الصعيد القاري تأهل فريق القلعة الحمراء إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا حيث سيواجه الوداد البيضاوي المغربي مطلع شهر أيار/مايو القادم، ولم يصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إلى الآن أية قرارات بشأن إعادة جدولة مسابقاته القارية على صعيد الأندية إلى الآن.