الأسطورة بيليه يتلقى اللقاح "انه يوم لا يُنسى"

واستغل بيليه البالغ من العمر 80 عاماً، هذه المناسبة لمناشدة مواطنيه على عدم الاستسلام في وجه هذه الجائحة العالمية التي تحصد 1100 شخص يومياً في البرازيل.

وكتب "الملك" على حسابه على انستاغرام "يوم لا يُنسى. لقد تلقيت اللقاح!" مرفقاً هذه العبارة بصورة له وهو يرتدي الكمامة ويرفع ابهامه لدى قيام شخص بتلقيحه.

ولم يشأ المكتب الاعلامي لبيليه الافصاح عن مكان تلقي النجم البرازيلي السابق، الوحيد الفائز بكأس العالم 3 مرات، وأي نوع من اللقاح خضع له أو إذا كانت الجرعة الأولى أو الثانية، لدى استفسار وكالة "فرانس برس" عن هذا الأمر.

ويعزل بيليه نفسه في منزله الكائن في ساو باولو منذ بداية الجائحة التي حصدت اكثر من 255 ألف في البرازيل وهي ثاني أعلى نسبة بعد الولايات المتحدة.

وتدهورت صحة بيليه في السنوات الأخيرة وأظهرت شرائط الفيديو التي يبثها في الأونة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة به بأنه يستعين بكرسي متحرك أو الاتكاء على أحد المقربين منه للتنقل.