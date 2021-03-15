الأرجنتين وتشيلي قمة الجولة الأولى في كوبا أميركا

تلتقي الأرجنتين مع تشيلي في 13 حزيران/يونيو المقبل في بوينس إيرس في قمة الجولة الأولى من النسخة السابعة والأربعين لبطولة أميركا الجنوبية في كرة القدم "كوبا أميركا"، والأولى التي تستضيفها دولتان الأرجنتين وكولومبيا بحسب الروزنامة الجديدة للاتحاد الأميركي الجنوبي للعبة "كونميبول".

وستقام النسخة التي كانت مقررة الصيف الماضي لكنها تأجلت لمدة عام بسبب فيروس كورونا، في الفترة بين 13 حزيران/يونيو والعاشر من تموز/يوليو المقبلين.

وتضم كوبا أميركا عادة الدول العشر المنضوية تحت لواء الكونميبول بالإضافة إلى دولتين تتم دعوتهما من خارج أميركا الجنوبية. في النسخة الحالية كانتا أستراليا وقطر، لكنهما اضطرتا الى الانسحاب لعدم التوافق مع جدول المسابقات الآسيوية.

وتعارض جدول مباريات بطولة كوبا أميركا جدول مبارياتهما مع التصفيات المزدوجة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023 المؤجلة بسبب فيروس كورونا.



وهنا برنامج الدور الأول لكوبا أميركا:

* المجموعة الأولى (في الأرجنتين)



- 13 حزيران/يونيو:

الأرجنتين - تشيلي في بوينس إيرس

الباراغواي - بوليفيا في مندوسا



- 17 حزيران/يونيو:

الأرجنتين - الأورغواي في قرطبة

تشيلي - بوليفيا في مندوسا



- 20 حزيران/يونيو:

الأرجنتين - الباراغواي في بوينس ايرس

الأوروغواي - تشيلي في مندوسا



- 23 حزيران/يونيو:

بوليفيا - الأوروغواي في قرطبة

تشيلي - الباراغواي في سانتياغو دل إستيرو



- 27 حزيران/يونيو:

الأرجنتين - بوليفيا في بوينس ايرس

الأوروغواي - الباراغواي في سانتياغو دل إستيرو





* المجموعة الثانية (في كولومبيا)



- 14 حزيران/يونيو:

كولومبيا - الإكوادور في بارانكيا

البرازيل - فنزويلا في مديين



18 حزيران/يونيو:

البيرو - البرازيل في كالي

كولومبيا - فنزويلا في ميديين



- 21 حزيران/يونيو:

فنزويلا - الإكوادور في بوغوتا

كولومبيا - البيرو في كالي



- 24 حزيران/يونيو

كولومبيا - البرازيل في بارانكيا

الإكوادور - البيرو في كالي



- 28 حزيران/يونيو:

الإكوادور - البرازيل في بوغوتا

فنزويلا - البيرو في ميديين