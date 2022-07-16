الأرجنتيني غاريكا يتخلى عن تدريب منتخب البيرو

وقاد الأرجنتيني المكنى "إل تيغري" والبالغ 64 عاماً المنتخب البيروفي إلى نهائيات مونديال 2018، وذلك بعد 36 عاماً من المشاركة الاخيرة للـ "بيكولور" في كأس العالم.

كما ساهم في خوض البيرو عقب احتلالها للمركز الخامس في المجموعة المشتركة لتصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™ الملحق الدولي، إلاّ انه فشل في تخطي عقبة المنتخب الأسترالي بخسارته بركلات الترجيح 5-4 بعد تعادلهما سلباً على ستاد أحمد بن علي في 13 حزيران/يونيو.

وفشلت البيرو، المصنفة 21 عالمياً والتي يقودها غاريكا منذ 2015، في الوصول الى كأس العالم للمرة السادسة بعد 1930 و1970 و1978 و1982 و2018.

وبات غاريكا أيقونة حيّة في البيرو، فتحت قيادته وصل المنتخب إلى نهائي مسابقة كوبا أميركا عام 2019 ليخسر أمام البرازيل صاحبة الأرض 3-1.

ولم يكشف الاتحاد البيروفي عن اسم بديل لغاريكا، فيما وجهت له أبرز الأندية المحلية انتقادات عنيفة على خلفية "ادارة سيئة" للمفاوضات مع المدرب الأرجنتيني.