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اعتقال 6 أشخاص على علاقة بسرقة منزل المهاجم السابق البرازيلي رونالدو

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اعتقل 6 أشخاص على صلة بعملية سرقة 3 ملايين يورو من منزل المهاجم الدولي السابق البرازيلي رونالدو، حسب ما علمت وكالة فرانس برس الخميس من مصادر مقربة من التحقيق.

reuters

وكان الدولي الإيطالي ماركو فيراتي لاعب وسط باريس سان جيرمان الفرنسي يقيم في منزل رونالدو في إيبيسا، لكنه لم يكن متواجداً عندما سرق اللصوص الاثنين مجوهرات وأموال.

وقالت المصادر لفرانس برس، من دون الكشف عن المزيد من التفاصيل، إنه تم اعتقال شخصين في ميناء دينيا بشرق إسبانيا واحتجاز أربعة آخرين في مدينة ملقا الجنوبية.

وحسب الصحافة الإسبانية، فإن أربعة من المعتقلين الستة يحملون الجنسية الألبانية، إضافة إلى إسباني وروماني، ويشكلون عصابة منظمة متخصصة في السطو.

وتزعم تقارير صحافية أن الشرطة الإسبانية استعادت جزءًا كبيراً من المسروقات التي تقدر بنحو ثلاثة ملايين يورو.
 

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