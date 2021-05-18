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الدوري الإنكليزي الممتاز
كرة القدم

اعتقال أربعة أشخاص مرتبطين بسرقة منزلي دي ماريا وماركينيوس

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قال مصدر في الشرطة الفرنسية اليوم الثلاثاء إنّ السلطات الأمنية اعتقلت أربعة أشخاص في إطار التحقيقات الجارية في عمليتي السطو على منزلي ماركينيوس وأنخيل دي ماريا لاعبي باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي.

REUTERS

 
وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه لرويترز إن المعتقلين الأربعة رجال تتراوح أعمارهم ما بين 18 و29 عاماً وإنهم اعتقلوا صباح اليوم الثلاثاء بينما تقوم الشرطة بتفتيش منازلهم في الوقت الحالي.  

وتعرض منزلا اللاعبين للسرقة خلال مباراة فريقهما على أرضه في مواجهة نانت في مارس الماضي.  

واحتجز اللصوص والد ماركينيوس رهينة خلال السطو بينما لم تحدث أيّ مواجهة بين اللصوص وأفراد أسرة دي ماريا رغم وجودهم في المنزل وقت الحادث.  

وتقول تقارير إعلامية إن اللصوص نجحوا في سرقة خزينة من منزل دي ماريا تحتوي على مجوهرات وساعات تصل قيمتها إلى 500 ألف يورو (610400 يورو) على أقل تقدير.

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