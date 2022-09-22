اعتزال غوران بانديف الهداف التاريخي لمقدونيا الشمالية

وكتب بانديف في حسابه على إنستاغرام "أنظر إلى الخلف ويبدو الأمر غير واقعي... لقد كانت مغامرة مدهشة".

وتابع "فصل جميل ينتهي... أحمل معي مجموعة لا تصدق من المشاعر.. يسعدني أن نتشاركها معاً".

انضم بانديف إلى نادي إنتر الإيطالي الذي اكتشف موهبته في سن الـ18 عاماً، ليمضي معظم مسيرته في الملاعب الإيطالية.

وساهم بانديف في الخماسية التاريخية لنادي إنتر عام 2010 بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بتتويجه بالدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا ومونديال الأندية والكأس السوبر المحلية.

ودافع المهاجم الدولي عن ألوان أندية لاتسيو ففاز معه بالكأس عام 2009 ليعود ويكرر الانجاز ذاته مرتين مع نابولي عامي 2012 و2014، قبل انتقاله إلى غلطة سراي التركي حيث فاز بالكأس عام 2014 ثم البطولة المحلية 2015، ليعود إلى الـ "سيري أ" عبر بوابة جنوى، فيما لعب في محطته الأخيرة لصالح بارما في الدرجة الثانية في الموسم الماضي، وشارك في 11 مباراة.

ويحمل بانديف الذي يعتبر بطلاً قومياً في مقدونيا الشمالية الرقم القياسي لاكبر عدد من المباريات الدولية والأهداف في تاريخ منتخب بلاده، إذ شارك في 122 مباراة دولية سجل خلالها 38 هدفاً.

