اشترك وشاهد أقوى مباريات كبرى الدوريات الأوروبية

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كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
كرة القدم

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أقصى درجات الحماس يوم الأحد، حيث سيجمع هذا اليوم منافسة قوية بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد ضمن الدوري الإسباني، بينما سيكون ليون في مواجهة باريس سان جيرمان ضمن الدوري الفرنسي. اشترك الآن

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أولمبيك ليون باريس سان جيرمان أتلتيكو مدريد الدوري الفرنسي الدوري الإسباني ريال مدريد
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