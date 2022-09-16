اشترك وشاهد أقوى مباريات كبرى الدوريات الأوروبية

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من قبل beIN SPORTS September 16, 2022 11:18 أقصى درجات الحماس يوم الأحد، حيث سيجمع هذا اليوم منافسة قوية بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد ضمن الدوري الإسباني، بينما سيكون ليون في مواجهة باريس سان جيرمان ضمن الدوري الفرنسي. اشترك الآن