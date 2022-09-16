اشترك وشاهد أقوى مباريات كبرى الدوريات الأوروبية من قبل beIN SPORTS September 16, 2022 11:18 أقصى درجات الحماس يوم الأحد، حيث سيجمع هذا اليوم منافسة قوية بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد ضمن الدوري الإسباني، بينما سيكون ليون في مواجهة باريس سان جيرمان ضمن الدوري الفرنسي. اشترك الآن beIN SPORTS اشترك وكن في قلب الحدث وشاهد أقوى بطولات كرة القدم العالمية.للاشتراك .. اضغط هنا أولمبيك ليون باريس سان جيرمان أتلتيكو مدريد الدوري الفرنسي الدوري الإسباني ريال مدريد السابق إسطنبول باشاكشيهير يفاجئ فيورن اقرأ التالي الاتحاد الويلزي يُعين إيان راش اقرأ - آخر الأحداث September 16, 2022 14:24 دوري الأمم: غياب لوكاكو عن تشكيلة منتخب بلجيكا September 16, 2022 14:08 جائزة لاعب الشهر من نصيب هالاند في الـ"بريميرليغ" September 16, 2022 14:00 أرتيتا يفوز بلقب مدرب الشهر في الدوري الإنكليزي September 16, 2022 12:42 الاتحاد الويلزي يُعين إيان راش مستشاراً له September 16, 2022 11:18 اشترك وشاهد أقوى مباريات كبرى الدوريات الأوروبية September 15, 2022 23:29 إسطنبول باشاكشيهير يفاجئ فيورنتينا September 15, 2022 23:20 فنربهتشه يفرض التعادل على رين September 15, 2022 23:03 وست هام ينجو من فخ سيلكبورغ September 15, 2022 22:38 روما يفوز بالثلاثة على هلسنكي September 15, 2022 22:29 بلفوضيل يتوقّع نسخة مونديالية رائعة في قطر