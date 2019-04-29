استقلال طهران يجمّد عمل مدربه الألماني شايفر

وقال استقلال طهران في بيانه "في أعقاب الأداء الذي قدمه إستقلال في الآونة الأخيرة، وعدم الاستفادة بالشكل الأمثل من القدرات... فضلا عن عدم الرضا من الخبراء ومحبي النادي، تم تعليق أنشطة وينفريد شايفر (ومساعده نجله) ساشا شايفر".

وأشار إستقلال طهران الى أنه سيجري في نهاية الموسم مفاوضات مع شايفر لإنهاء الارتباط معه، مضيفاً "هناك استياء متزايد لدى مشجعي إستقلال والمسؤولين والخبراء، وقرر مجلس الإدارة تعيين فرهاد مجيدي مدرباً مؤقتاً للفريق حتى نهاية الموسم الحالي".

وجاء قرار تجميد عمل شايفر بعد خسارتين الثلاثاء أمام الهلال السعودي (صفر-1) في الجولة الرابعة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال آسيا، ثم السبت أمام باديده صفر-1 في الدوري الإيراني.

وكان شايفر، البالغ من العمر 69 عاماً، استلم مهمة تدريب إستقلال طهران عام 2017، وقاده إلى الفوز بلقب الكأس موسم 2017-2018.

وينتهي عقد المدرب الألماني في نهاية الموسم المقبل.

ويحتل إستقلال طهران المركز الثالث بالمجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا، بعد فوز واحد وتعادل وخسارتين، في حين أنه يتأخر محلياً بفارق 6 نقاط خلف بيرسيبوليس متصدر الدوري الإيراني.

وستكون المهمة الأولى للمدرب مجيدي أمام استقلال خوزستان يوم الأربعاء، قبل أن يواجه الدحيل القطري في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا.