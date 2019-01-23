استئناف البحث عن طائرة المهاجم الأرجنتيني سالا

وتعمل فرق الإنقاذ على أساس فرضية أن سالا ميت بعد العثور على حطام الطائرة السياحية الصغيرة التي اختفت عن الرادار على بعد حوالي 20 كلم شمالي غورنسي ليلة الاثنين.

وأكدت الشرطة الأربعاء "لقد استأنفنا البحث"، موضحة "أقلعت طائرتان وستبحثان في منطقة مستهدفة نعتقد أنها أعلى احتمال للعثور على أي شيء، بناء على مراجعة المد والجزر والطقس منذ اختفائها (الطائرة)".

وواصلت "سيتم البحث من الجو في المناطق الساحلية حول ألديرني (الجزيرة القريبة) والصخور والجزر".

وسالا الذي وقع السبت عقد انتقاله من نانت إلى كاريف في صفقة قياسية للأخير بلغت 17 مليون يورو، كان عائدا إلى كارديف من نانت على متن طائرة من طراز "بايبر بيه أيه-46 ماليبو".

وأظهر الأرجنتيني البالغ 28 عاما قلقه بشأن هذه الطائرة، وفقا لرسالة صوتية عبر تطبيق "واتساب" أرسلت الى الأصدقاء والأقارب قال فيها بحسب ما نشرت وسائل الاعلام الأرجنتينية "انا على متن طائرة تبدو أنها ستتفكك وأنا ذاهب إلى كارديف. إذا لم تصلكم أي أخبار عني في غضون ساعة ونصف، فلا أعرف ما إذا كانوا سيرسلون أناسا للبحث عني، لأنهم لن يجدونني. أبي، أنا خائف للغاية".

وذكرت شرطة غورنسي أن عملية بحث استمرت 15 ساعة الثلاثاء وغطت منطقة مساحتها 1555 كيلومترا مربعا في القناة ورصدت "عددا من الأشياء الطافية في المياه"، مضيفة "لم نعثر على أي علامات تتعلق بمن كانوا على متنها. إذا كانوا هبطوا على المياه، فإن فرص النجاة في هذه المرحلة هي لسوء الحظ ضئيلة".

نادي نانت الذي تركه سالا للانضمام إلى كارديف سيتي، ألغى تدريبه صباح الثلاثاء في جونليير حيث وصل اللاعبون الساعة 8,15 بالتوقيت المحلي (7,15 توقيت غرينيتش) لتناول الإفطار، وتلقوا الخبر. تم تأجيل مباراة النادي التي كانت مقررة الأربعاء ضد سانوا-سانت-غراتيان في الدور الرابع لمسابقة الكأس المحلية، إلى الأحد المقبل.

وتم إعلان خبر فقدان الطائرة الاثنين حوالي الساعة 8,20 بالتوقيت الإنكليزي. وأكد برج المراقبة الجوية في غورنسي أن طائرة سياحية اختفت عن الرادارات وعلى متنها شخصين دون أن تحدد هويتهما.

وأكدت مصادر الشرطة الفرنسية باكرا الثلاثاء ومن بعدها الإدارة العامة للطيران المدني ظهرا أن طائرة سياحية صغيرة توجهت من نانت إلى كارديف اختفت وعلى متنها المهاجم الأرجنتيني.

وبحسب المراقبين الجويين في غورنسي، طلبت الطائرة التي كانت تطير في البداية على ارتفاع 5000 قدم، الهبوط وكانت تتحرك على ارتفاع 2300 قدم عندما اختفت عن الرادار.

وعاد سالا الإثنين إلى مركز "جونيليير" الخاص بتمارين نانت، لأخذ آخر حوائجه، وقد نشر النادي الفرنسي عبر "تويتر" صورة للاعب محاطا بزملائه السابقين.

والصورة الأخيرة لسالا في حسابه على انستاغرام كانت له بصحبة زملائه في نانت، أرفقها بعبارة باللغة الإيطالية "لا ألتيما تشياو"، أي الوداع الأخير.