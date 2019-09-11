اتهام بالفساد بحق وكيل أعمال كورتوا

وأفادت النيابة العامة البلجيكية في وقت سابق اليوم أن الشرطة التي تحقق في شبهات فساد مرتبطة بصفقة انتقال المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش من أندرخلت البلجيكي الى نيوكاسل يونايتد الانكليزي، داهمت أماكن في بلجيكا ولندن وموناكو وأوقفت شخصين أحدهما وكيل أعمال في الإمارة.

وفي وقت لاحق، أعلنت النيابة توجيه الاتهام من قاضٍ بلجيكي إلى الشخصين الموقوفَين، من دون كشف اسم أي منهما.

لكن مصدرا قضائيا أكد لوكالة فرانس برس معلومات نشرتها قناة "آر تي بي أف" البلجيكية، مفادها أن الوكيل الموقوف هو هنروتاي، إضافة إلى شخص آخر يعد من المقربين منه، تم توقيفه واستجوابه في بلجيكا.

وأشار متحدث باسم النيابة العامة البلجيكية إلى أن الاتهامات تشمل تبييض الأموال والتزوير والفساد وغيرها.

وتحقق الشرطة التي داهمت أيضا مقر الاتحاد البلجيكي لكرة القدم في وقت سابق من هذا العام، في مسألة تبييض أموال مشتبه بها متعلقة بصفقات انتقال بينها وصول ميتروفيتش إلى النادي اللندني عام 2015 بصفقة بلغت 18,5 مليون يورو.

وأفادت السلطات في وقت سابق عن تنفيذ الشرطة وسلطات الضرائب عمليات تفتيش يومي الثلاثاء والأربعاء أدت إلى توقيف المتهمَين.

وجاء في بيان صادر عن مكتب المدعي العام أن "الوقائع تتضمن بشكل خاص عمليات تبييض أموال وفساد في صفقات انتقال لاعبي كرة قدم".

ويعتبر هذا التحقيق منفصلا عما يعرف بفضيحة "فوتبول غايت" البلجيكية، التي أسفرت عن توجيه تهم لعشرين مشتبهًا به منذ تشرين الأول/أكتوبر 2018، بمن فيهم وكلاء لاعبين، حكام ومسؤولون في أندية مختلفة، في تحقيق واسع النطاق يشمل عمليات احتيال وفساد وتلاعب بنتائج المباريات.

وأمضى ميتروفيتش ثلاثة مواسم في ملعب سانت جايمس بارك قبل الانتقال الى فولهام عام 2018.

وقد أفادت مجلة "ديرنيار أور" في نيسان/أبريل الماضي أن الوكيلين بيني زاهافي وفالي رمضاني شاركا في صفقة انتقال ابن الـ24 عامًا من أندرلخت الى نيوكاسل.

وشملت عمليات التفتيش السابقة الاتحاد البلجيكي لكرة القدم ومركز تدريب أندرلخت ومكاتب شركة "وان غول مانجمنت" المتخصصة بصفقات الانتقال.

وتأتي هذه الانباء في وقت يعاني فيه بطل بلجيكا 34 مرة من انطلاقة سيئة للموسم، إذ يحتل المركز الـ13 في الترتيب بعد فوز واحد من أول ست مباريات.