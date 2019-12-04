اتفاقية تعاون بين رواندا وباريس سان جيرمان

وقالت كلير أكامانزي الرئيسة التنفيذية لمجلس التنمية في رواندا: "نستثمر جزءا من إيرادات السياحة في اتفاقيات تعاون استراتيجية مثل الشراكة مع باريس سان جيرمان لأننا نتفهم التأثير الإيجابي للنادي على المستوى العالمي".

ولم تكشف أكامانزي عن المبلغ الذي ربما دفعته رواندا نظير الاتفاق بينما قال مصدر مقرب للنادي الفرنسي إن الاتفاق تم مقابل مبلغ يتراوح بين ثمانية وعشرة ملايين يورو.

وينص الاتفاق على ترويج سان جيرمان لمنتجات رواندية مع نشر رسائل دعاية للبلد الافريقي على قميص فريق السيدات وداخل استاد النادي.

وقال سان جيرمان عبر تويتر إنه وقع على اتفاق "يدعو العالم للمشاركة في التحول المبهر في رواندا".

وفي أيار / مايو الماضي وقعت رواندا على شراكة واتفاق للترويج السياحي مع نادي أرسنال المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز.

وقال البنك المركزي في رواندا الشهر الماضي إن البلاد ربحت 380 مليون دولار من السياحة في 2018 ومن المتوقع أن تجني 405 ملايين دولار هذا العام و800 مليون دولار في 2024.

