العربية
English
خليجي 24
كرة القدم

اتفاقية تعاون بين رواندا وباريس سان جيرمان

من قبل

وقعت رواندا على اتفاق اليوم الأربعاء مع نادي باريس سان جيرمان بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم للترويج للسياحة في البلد الإفريقي في ثاني اتفاق من نوعه هذا العام.

AFP

وقالت كلير أكامانزي الرئيسة التنفيذية لمجلس التنمية في رواندا: "نستثمر جزءا من إيرادات السياحة في اتفاقيات تعاون استراتيجية مثل الشراكة مع باريس سان جيرمان لأننا نتفهم التأثير الإيجابي للنادي على المستوى العالمي".

ولم تكشف أكامانزي عن المبلغ الذي ربما دفعته رواندا نظير الاتفاق بينما قال مصدر مقرب للنادي الفرنسي إن الاتفاق تم مقابل مبلغ يتراوح بين ثمانية وعشرة ملايين يورو.

وينص الاتفاق على ترويج سان جيرمان لمنتجات رواندية مع نشر رسائل دعاية للبلد الافريقي على قميص فريق السيدات وداخل استاد النادي.

وقال سان جيرمان عبر تويتر إنه وقع على اتفاق "يدعو العالم للمشاركة في التحول المبهر في رواندا".

وفي أيار / مايو الماضي وقعت رواندا على شراكة واتفاق للترويج السياحي مع نادي أرسنال المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز.

وقال البنك المركزي في رواندا الشهر الماضي إن البلاد ربحت 380 مليون دولار من السياحة في 2018 ومن المتوقع أن تجني 405 ملايين دولار هذا العام و800 مليون دولار في 2024.
 

باريس سان جيرمان
السابق غابريال جيزوس يضيئ طريق غواردي
اقرأ
غابريال جيزوس يضيئ طريق غوارديولا المظلم
التالي

آخر الأحداث