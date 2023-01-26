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كرة القدم

اتحاد غرب آسيا يجدد الثقة بالأمير علي بن الحسين

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جددت الجمعية العمومية لاتحاد غرب آسيا لكرة القدم ثقتها بالأمير علي بن الحسين لولاية جديدة في رئاسة اللجنة التنفيذية حتى عام 2027.

Reuters


واحتفظ الأمير علي برئاسة الاتحاد بالتزكية، بعد ترشحه وحيداً لمنصب الرئيس في انتخابات اللجنة التنفيذية التي أقيمت على هامش الاجتماع العادي الثالث عشر للجمعية العمومية الذي احتضنته العاصمة الأردنية عمّان الخميس.

ويرأس الأمير علي الذي شغل منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي "فيفا" بين 2011 و2015، اتحاد غرب آسيا منذ تأسيسه عام 2000، كما يرأس الاتحاد الأردني منذ عام 1999 وقد انتخب لولاية جديدة من أربعة أعوام في حزيران/يونيو الماضي.

وشهدت انتخابات اللجنة التنفيذية لاتحاد غرب آسيا فوز رئيس الاتحاد الفلسطيني جبريل الرجوب بالتزكية أيضاً بمنصب نائب الرئيس لترشحه وحيداً.

وعَبَّر الأمير علي عن اعتزازه وتقديره بثقة الجمعية العمومية، وأكد أنّ اتحاد غرب آسيا سيعمل بذات الوتيرة والحماس ليعزز حضوره في القارة الآسيوية كأحد أنشط الاتحادات الإقليمية.

 وأشاد بما قدمته الاتحادات الأهلية من أدوار كبيرة على امتداد السنوات الماضية، إلى جانب دعمها لمخططات وبرامج اتحاد غرب آسيا الذي يضم كلاً من الأردن، العراق، عُمان، لبنان، سوريا، الإمارات، السعودية، قطر، البحرين، اليمن، فلسطين والكويت.
                  
 

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