إينتراخت فرانكفورت يواصل عروضه القوية بقيادة سيلفا

ويلعب أندريه سيلفا دورا أساسيا في المستوى الذي يقدمه مؤخرا فريقه، إذ سجل البرتغالي تسعة أهداف منذ بداية العام الجديد، وهو رقم لم يتفوق عليه اي لاعب في البطولات الأوروبية الخمس الكبرى منذ بداية 2021.

وبعد شوط أول عقيم، مهد سيلفا الطريق أمام فريقه لتحقيق فوزه العاشر للموسم والأول على كولن في آخر أربع مواجهات بين الفريقين، بتسجيله هدف التقدم في الدقيقة 57، قبل أن يؤكد الفرنسي أوبيت إيفان نديكا الهزيمة العاشرة لكولن بهدف في الدقيقة 79.

ورفع إينتراخت فرانكفورت رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف أمام فولفسبورغ الذي توقف مسلسل انتصاراته المتتالية عند أربع مباريات، وذلك بعد اكتفائه بالتعادل السلبي على أرضه مع بوروسيا مونشنغلادباخ الذي لم يستفد بدوره من تعثر بوروسيا دورتموند السبت أمام هوفنهايم (2-2)، لينفرد بالمركز السادس ويصبح على بعد نقطة من باير ليفركوزن الخامس المتعادل بدوره مع ماينتس (2-2 أيضا).