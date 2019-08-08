إيقاف غابريال جيسوس شهرين

وسجل مهاجم مانشستر سيتي الإنكليزي البالغ من العمر 22 عاماً، هدفاً في المباراة النهائية التي انتهت بفوز السيليساو بنتيجة 3-1 على البيرو في تموز/يوليو الماضي، وإحرازه لقب البطولة التي أقيمت على أرضه، لكنه لم يتمكن من إكمال اللقاء لنيله الانذار الثاني والبطاقة الحمراء قبل نحو 20 دقيقة من النهاية.

وأثار قرار الطرد احتجاجاً كبيراً من المهاجم الذي لم يكتم غضبه، وقام بحركات عدة بيديه وركل قارورة مياه قبل الخروج متأثراً من الملعب.

وأشار الاتحاد الأميركي الجنوبي في بيان الى فرض عقوبة إيقاف "عن خوض المباريات الرسمية والودية لمنتخب بلاده خلال هذه الفترة".

كما فرض الاتحاد غرامة مالية قدرها 30 ألف دولار على اللاعب الذي لديه سبعة أيام للتقدم بطلب استئناف، في حين تلقى الاتحاد البرازيلي بدوره غرامة مالية قدرها 15 ألف دولار.

وسيغيب جيسوس بالتالي عن وديتين لمنتخب بلاده ضد كولومبيا والبيرو في الولايات المتحدة الشهر المقبل، وسيكون قادراً على خوض التصفيات الأميركية الجنوبية لمونديال قطر 2022 بدءاً من آذار/مارس 2020.