إيقاف روسيا - الفيفا يتريث بشأن المونديال

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، أشار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إلى أنه أخذ علما بالقرار المتخذ اليوم "وهو على تواصل مع "وادا" لتوضيح مدى القرار في ما يختص بكرة القدم".

غير أن استضافة مدينة سان بطرسبورغ الروسية لمباريات في كأس أوروبا 2020 لكرة القدم، ومدينة سوتشي للجائزة الكبرى ضمن البطولة العالم للفورمولا واحد، لن تكون مشمولة بهذه العقوبات.

وكانت اللجنة التنفيذية للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات ("وادا") أقرت في وقت سابق من اليوم إيقاف روسيا أربعة أعوام عن المشاركة في المسابقات الرياضية الدولية بما فيها الألعاب الأولمبية، وذلك على خلفية التلاعب ببيانات فحوص منشطات، بحسب متحدث باسم الوكالة.