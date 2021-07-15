إيطاليا تنوي الترشح لاستضافة يورو 2028 ومونديال 2030

وفازت إيطاليا على إنكلترا في نهائي بطولة أمم أوروبا 2020 يوم الأحد الماضي في استاد ويمبلي لتحصد لقبها القاري الثاني. وقد تتنافس الدولتان على استضافة كأس العالم، التي تقام كل أربعة أعوام، حيث يدعم بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا خطط استضافة بريطانيا وأيرلندا نهائيات كأس العالم 2030.

وقال غابرييلي غرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي في مؤتمر صحفي "سنقيم ترشيح إيطاليا لاستضافة بطولة أوروبا 2028 وكأس العالم 2030، حيث سيتم الاحتفال بمرور مئة عام على نشأة البطولة. سنحاول استضافة بطولة أوروبا في البداية، وبعدها سنفكر في كأس العالم".

ولم يتم تطوير بعض ملاعب إيطاليا منذ استضافة كأس العالم 1990، آخر بطولة كبرى تقام في البلاد.

وأضاف غرافينا: "يجب أن نحسن ونطور الملاعب لأنه إذا لم نبدأ الاستثمار في البنية الأساسية فلن نتمكن أبدا من السعي لتنظيم مثل هذه الأحداث الكبيرة. يجب أن نفعل ذلك سريعا. بالنسبة لي لا يمكن أن نبدأ السعي لاستضافة أي من البطولتين ونحن نملك مثل هذه الملاعب، ولا يمكن القول إننا سنتقدم بملف الترشيح ثم نبدأ في التطوير بعد فوزنا بحق الاستضافة، هذه ليست الطريقة المناسبة".

وأبدت دول أخرى اهتمامها باستضافة كأس العالم 2030 بينها إسبانيا والبرتغال.

وأعلنت الأرجنتين وأوروغواي وتشيلي وباراغواي أنها ستتقدم بعرض رباعي لاستضافة البطولة، وكذلك بلغاريا واليونان وصربيا ورومانيا تخطط للتقدم بعرض مشترك.