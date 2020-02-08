إنييستا يحصد لقبه الثاني في اليابان

وفاز فيسيل كوبي على يوكوهاما مارينرز بركلات الترجيح (3 – 2) عقب انتهاء المباراة في وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3 اليوم السبت، ليحصد لقب كأس السوبر الياباني.

وتقدم فيسيل ثلاث مرات على منافسه عبر البرازيلي دوغلاس (27) وكيوغو فوروهاشي (40) وهوتارو ياماغوشي (69)، إلا أن يوكوهاما رد في المرات الثلاث وأدرك التعادل تباعاً بواسطة البرازيلي ماركوس جونيور (36) وتاكاهيرو أوغيهارا (54) والبرازيلي الآخر إيريك ليما (73).

وشارك إنييستا أساسياً في المباراة التي صنع فيها هدف فريقه الأول، كما سجّل إحدى ركلات ترجيح فريقه الثلاث.

وسبق لنجم برشلونة السابق، البالغ من العمر 33 عاماً، أن قاد فيسيل في الأول من الشهر الحالي إلى احراز اللقب الأول في تاريخه بتتويجه بطلا لكأس الإمبراطور بعد الفوز في النهائي على كاشيما أنتلرز 2-صفر.

ورفع إنييستا رصيده إلى 37 لقباً خلال مسيرته على صعيد الأندية والمنتخب الوطني الأول، بينها 32 مع فريقه السابق برشلونة (أبرزها الدوري 9 مرات ودوري ابطال اوروبا 4 مرات)، إضافة الى ثلاث مع بلاده في كأس أوروبا 2008 و2012 ومونديال 2010.