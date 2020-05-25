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الدوري الألماني
كرة القدم

إنهاء موسم كرة القدم للسيدات في إنكلترا يشعل الصراع بين سيتي وتشيلسي

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أعلن الاتحاد الانكليزي الإثنين وضع حد للموسم في الدرجتين الأولى والثانية لكرة القدم للسيدات بسبب تبعات فيروس كورونا المستجد، من دون أن يحدد كيف سيحسم الترتيب النهائي لجهة التتويج والصعود والهبوط.

Reuters

وأشار الاتحاد في بيان إلى أن الرابطتين المشرفتين على دوري السوبر (الدرجة الأولى) و"تشاومبيونشيب" (الثانية) "أكدتا قرار انهاء موسم 2019-2020".

وأوضح أنّ الرابطتين بقيتا على تواصل دائم مع الأندية وكل المعنيين: "لتحديد أفضل طريقة لاختتام موسم 2019-2020، ومنح اللاعبات والأندية الوضوح والدعم المطلوبين في هذه الفترة".

وعملت سلطات كرة القدم على محاولة إعادة إطلاق عجلة الدوري، لكن هذا الأمر واجه معوقات عدة أبرزها كلفة توفير فحوص دورية لكشف "كوفيد-19"، وهو ما لم تكن الأندية قادرة على تحمل كلفته.

وكان مانشستر سيتي يتصدر ترتيب الدوري لدى توقف المنافسات، لكن بفارق نقطة واحدة ومباراة أكثر عن مطارده المباشر تشيلسي، ما يعني أن الأخير قد يتوج بطلاً في حال اعتماد قاعدة النقاط المتبقية بحسب المباريات، لحسم هوية الفريق الذي سيحرز اللقب.

في المقابل، سيكون ليفربول عرضة للهبوط إلى الدرجة الدنيا في حال تطبيق الهبوط والصعود بين الدرجتين، إذ كان يحتل المركز الثاني عشر الأخير لدى التوقف.

 

مانشستر سيتي فيروس كورونا
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