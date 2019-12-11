إنفانتينو يؤكد عدم دعم أي مشروع لإقامة "دوري سوبر"

ووفقا لصحيفة نيويورك تايمز الأميركية، اقترح بيريز "بدعم من إنفانتينو" إنشاء درجتين تضم كل واحدة 20 فريقاً من الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى (ألمانيا وإنكلترا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا)، كما ستتم دعوة بعض الأندية الأخرى من بطولات أخرى، كأياكس أمستردام الهولندي وبورتو البرتغالي.

ويزعم أنه سيكون لهذه البطولة القارية المغلقة، نظام للترقية والهبوط بين الدرجتين، ما سيضمن عائدات ربحية وجماهيرية، على حساب البطولات الوطنية الخاصة بالأندية الرئيسية.

إنفانتينو ينفي ويوضح

ورد إنفانتينو في معرض تواجده في بروكسل على سؤال حول المقالة قائلاً: "لا يدعم فيفا أي مشروع. فيفا منظمة ديمقراطية منفتحة، وهي منظمة يمكننا من خلالها التحدث عن جميع المواضيع، نناقشها مع الجميع، ولكن عندما يكون لدينا شيء لاقتراحه بشكل ملموس، فسنقوم بذلك".

ولدى سؤاله عن وجود مناقشات بين فيفا وريال مدريد على وجه التحديد حول هذا المشروع، أجاب "نحن نتحدث مع الجميع وفي كل شيء".

انتقادات عديدة

وأدانت رابطة الدوريات الأوروبية لكرة القدم الثلاثاء فكرة وجود دوري مغلق وأشارت إلى أنها "سئمت من تهديدات بعض الأندية الغنية". وقالت "كرة القدم الاحترافية للأندية ليست نشاطاً اقتصادياً خاصاً، حيث يتم تخصيصها لعدد قليل من الأشخاص المختارين فقط على حسب عمق محفظتهم الاستثمارية".

كما تم انتقاد هذا المشروع من قبل رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم السلوفيني ألكسندر تشيفرين، الذي اعتبره تهديداً لدوري أبطال أوروبا.

