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كرة القدم

إنفانتينو: "الأرجنتين تقدمت بطلب رسمي لاستضافة كأس العالم للشباب"

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قال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا اليوم الخميس إنّ الأرجنتين قدمت عرضاً رسمياً لاستضافة كأس العالم تحت 20 عاماً بدلاً من إندونيسيا التي تم تجريدها من حقها  في تنظيم البطولة.

Reuters

وكانت الأرجنتين الدولة الوحيدة التي قدمت عرضاً رسمياً، وسيقرر مكتب الفيفا ما إذا كان سيقبل الاقتراح في غضون يومين أو ثلاثة أيام.  

ومن المقرر أن تبدأ البطولة في 20 مايو يار المقبل.  

وقال إنفانتينو في مؤتمر صحفي في باراغواي حيث سيشارك في الاجتماع السنوي لاتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) غداً الجمعة: "نعلم جميعاً كرة القدم الأرجنتينية وبالتأكيد يمكنها استضافة بطولة بهذا المستوى".  

وأضاف: "هناك دول أخرى أعلنت اهتمامها أيضاً، لكن كترشح بضمانات حكومية وتفاصيل أخرى، فإنّ الأرجنتين هي الأولى وسنتخذ القرار في غضون يومين أو ثلاثة".  

الأرجنتين إنفانتينو كأس العالم للشباب
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