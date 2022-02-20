إنتر يفرّط بالصدارة بسقوطه على أرضه ضد ساسوولو



وكان النيراتسوري مرشحاً للعودة إلى القمة والإفادة من تعثر جاره وغريمه ميلان الذي اكتفى بالتعادل 2-2 مع مضيفه ساليرنيتانا المتذيل السبت، إلا أنّه خرج خالي الوفاض بعد فشله في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة تواليًا في "سيري أ".



وتجمد رصيد بطل إيطاليا عند 54 نقطة على بعد نقطتين من ميلان، إلا أنّ للفريق الازرق من مدينة ميلانو مباراة مؤجلة ضد بولونيا.



وأمل إنتر في تعويض خيبة منتصف الأسبوع عندما سقط على أرضه 2-صفر ضد ليفربول الانكليزي، رغم أدائه القوي، في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.



وقام ساسوولو بانطلاقة قوية للمباراة ولم يتأخر في افتتاح التسجيل عبر جاكومو راسبادوري عندما وصلته الكرة من دومينيكو بيراردي إلى داخل المنطقة، سددها إلى يمين الحارس السلوفيني القائد سمير هندانوفيتش (8).



وحاول التركي هاكان تشالهان أوغلو معادلة النتيجة لأصحاب الأرض بتسديدة بيسراه مرت بجانب القائم (16).



وضاعف ساسوولو الذي حقق فوزه الأول في خمس مباريات في الدوري، تقدمه برأسية من جانلوكا سكاماكا الذي أفلت من مصيدة التسلل إثر عرضية من الإيفواري حامد جونيور تراوري (26).



ودفع إنزاغي بمهاجمه البوسني إدين دجيكو مع انطلاق الشوط الثاني الذي أتيحت له فرصة برأسية قوية إثر عرضية من الكرواتي إيفان بيريتشيتش، تصدى لها الحارس أندريا كونسيلي ببراعة من على خط المرمى (64).



ورغم أفضلية بسيطة لإنتر في الشوط الثاني، إلا أنّ ساسوولو أبقى الخطورة الكبيرة عبر المرتدات وكاد راسبادوري أن يسجل هدفه الشخصي الثاني لولا أبعد المدافع السلوفاكي ميلان سكرينيار الكرة قبل أن تواصل طريقها الى داخل المرمى (79).



وحاول التشيلي ألكسيس سانشيس تقليص الفارق عندما وصلته الكرة إلى داخل المنطقة سددها قوية ارتدت من الدفاع إلى ركنية (84).



وظنّ إنتر أنّه نجح بتقليص الفارق في الوقت بدل الضائع وفرض دقيقة مثيرة يعادل بها الأرقام، برأسية قلب الدفاع الهولندي ستيفان دي فري بعد عرضية جميلة طويلة من البديل التشيلي أرتورتو فيدال (90+4)، إلا أنّ الهدف ألغي بعد الاحتكام إلى حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" بسبب لمسة يد على فيديريكو دي ماركو في عملية بناء الهجمة.



أتالانتا يواصل إخفاقاته



وواصل أتالانتا إخفاقته وبقي من دون فوز في الدوري للمباراة الخامسة تواليًا بسقوطه ضد مضيفه فيورنتينا 1-صفر بهدف المهاجم البولندي كريستوف بيونتيك ليعود الأخير إلى سباق التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا.



وسجل بيونتيك في الدقيقة 56 هدفه الخامس في مباراته السادسة في مختلف المسابقات منذ عودته إلى إيطاليا في كانون الثاني/يناير، ليتقدم فيورنتينا للمركز السابع برصيد 42 نقطة، متساويًا مع لاتسيو السادس.



وتجمد رصيد أتالانتا الخامس والذي مُني بهزيمته الخامسة هذا الموسم عند 44 نقطة.