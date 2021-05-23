إقامة مباراة كأس السوبر الإفريقي توتال 2020 بحضور جماهيري جزئي

وأعلنت اللجنة المحلية المنظمة للسوبر الإفريقي أن المباراة التي ستجمع بين الأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا 2020، ونادي نهضة بركان المغربي بطل كأس الاتحاد الإفريقي (الكونفدرالية) 2020، ستشهد حضوراً جماهيرياً بنسبة 30% تماشياً مع تعليمات وزارة الصحة العامة.

وستقام المباراة يوم الجمعة الموافق الثامن والعشرين من مايو الجاري عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت الدوحة على استاد جاسم بن حمد بنادي السد الرياضي.

وذكر الاتحاد القطري لكرة القدم في موقعه الرسمي على الإنترنت: "يأتي السماح بالحضور الجماهيري بنسبة 30% تماشياً مع تعليمات وزارة الصحة العامة وفق خطة الرفع التدريجي للقيود التي تم فرضها مؤخراً في الدولة على عدة مراحل للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد_19 ) خاصة فيما يتعلق بالفعاليات الرياضية المحلية والدولية والتي يُسمح فيها بالحضور الجماهيري بنسب معينة في الأماكن المفتوحة بشرط الحصول على التطعيم".

وتستضيف الدوحة مباراة كأس السوبر الإفريقي توتال 2020 للمرة الثالثة على التوالي وكان الزمالك المصري قد تُوج بطلاً للمسابقة فيل 2019.

وقد فرضت وزارة الصحة العامة بالتنسيق مع اللجنة المحلية المنظمة حزمة من الشروط والتدابير الواجب الالتزام بها من الجميع للحفاظ على صحتهم وسلامتهم على النحو التالي وذلك وفقاً لموقع الاتحاد القطري لكرة القدم الذي نقل البيان:

يُسمح بحضور 30% من الجماهير من عمر 12 سنة فما فوق، ممن تلقوا جرعتي لقاح كوفيد 19، وكذلك المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا المُستجد خلال التسعة أشهر التي تسبق موعد المباراة، وذلك عند تفعيل المرحلة الأولى من خطة الرفع التدريجي للقيود والقرار الذي يشير إلى ذلك.

يلتزم المنظمون والحضور بجميع الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المنصوص عليها من قبل وزارة الصحة العامة، والخاصة ببروتوكول عودة الأنشطة والفعاليات والمعارض.

كما شددت وزارة الصحة على الالتزام التام بقواعد التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة طوال الوقت.