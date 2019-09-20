إقالة "الخبير" هيدينك من تدريب منتخب الصين للشباب

وأعلن الاتحاد الصيني للعبة الخميس أنّ المدرب السابق لمنتخب السيدات هاو وي سيقود منتخب الشباب تحت 21 عاما، ضمن جهاز فني لا يضم هيدينك.

وكان هيدينك (72 عاماً) قد عُيّن في منصبه في أيلول/سبتمبر 2018، منضماً إلى الإيطالي مارتشيلو ليبي مدرب المنتخب الأول.

وكتبت وكالة شينخوا الرسمية الخميس: "برغم مسيرته التدريبية اللامعة، لم يحقق المخضرم الهولندي نجاحاً كبيراً في الصين، مع أربعة انتصارات في 12 مباراة رسمية".

وخسر المنتخب الصيني آخر مبارياته أمام فيتنام صفر-2 في لقاء ودي.

ودرّب هيدينك عدة أندية أوروبية على غرار أيندهوفن الهولندي (قاده إلى لقب بطولة الأندية الأوروبية 1988)، فنربهتشه التركي، ريال مدريد الإسباني، ريال بيتيس وفالنسيا الإسبانيين وأنجي ماخشكالا الروسي.

كما درّب منتخبات هولندا، كوريا الجنوبية، أستراليا، روسيا وتركيا.

وكانت أبرز محطات مسيرته قيادة منتخب كوريا الجنوبية إلى نصف نهائي مونديال 2002 الذي أقيم على أرضها مشاركة مع اليابان، في أفضل نتيجة لمنتخب آسيوي في تاريخ كأس العالم.

وكان منصبه الأخير كمدير فني في موسم 2015-2016 مع تشيلسي الإنكليزي لفترة موقتة.

ويتوقع أن يكون لاعبو منتخب تحت 21 عاماً نواة التشكيلة التي تحاول التأهل إلى الألعاب الأولمبية المقبلة في طوكيو.

وبرغم إمكاناتها الكبيرة بشرياً واقتصادياً، لا تزال الصين عاجزة عن أن تصبح قوة عالمية في كرة القدم، فلم تتأهل سوى مرة يتيمة إلى كاس العالم عام 2002 عندما ودّعت من الدور الأول.