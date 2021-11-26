إفريقيا توافق على إقامة كأس العالم كل عامين

وتعد موافقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على الفكرة المقترحة من الفيفا ضربة موجعة للاتحاد الأوروبي تحديداً "يويفا" الرافض بشكل قاطع للفكرة بحجة وجود إرهاق على اللاعبين.

ويجري الفيفا نقاشاً مستمراً مع العديد من الاتحادات القارية بسبب فكرته الجديدة بإقامة كأس العالم كل عامين وقد أطلق إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي تصريحات واضحة بشأن ذلك اليوم الجمعة.

وقال إنفانتينو: "إن من يعارضون إقامة كأس العالم كل عامين لديهم خوف من التغيير ورغبة في الحفاظ على مكانتهم المرتفعة في اللعبة".

واتخذ الاتحاد الافريقي قراره بالاجماع "قرار مؤتمر الفيفا بإجراء دراسة جدوى" حول تنظيم كأس العالم كل عامين بدلاً من مرة كل أربع سنوات كما هو الحال في الوقت الراهن.



وبذلك يصبح كاف أول اتحاد قاري يؤيد رسمياً المشروع المثير للجدل لتنظيم كأس العالم كل عامين، على غرار كأس الأمم الإفريقية.

كما أيدت الجمعية العمومية للإتحاد القاري خلال اجتماعها تنظيم الدوري السوبر الإفريقي للأندية ولكنها لم تعط مزيداً من التفاصيل بشأنه بعد.

