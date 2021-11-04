إعلان وشيك عن انتقال تشافي لتدريب برشلونة

من قبل beIN SPORTS November 4, 2021 13:54 أكدت مصادرنا اليوم الخميس أن الاتفاق والإعلان الرسمي عن انتقال المدرب الإسباني تشافي لتدريب نادي برشلونة سيتم غداً على الأرجح.