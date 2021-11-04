إعلان وشيك عن انتقال تشافي لتدريب برشلونة من قبل beIN SPORTS November 4, 2021 13:54 أكدت مصادرنا اليوم الخميس أن الاتفاق والإعلان الرسمي عن انتقال المدرب الإسباني تشافي لتدريب نادي برشلونة سيتم غداً على الأرجح. AFP وتسير المفاوضات بين السد القطري وبرشلونة الإسباني بحسب مصادرنا بشكل إيجابي. 🚨🚨🚨 عـــاجـــل | مصادر beIN SPORTS: مفاوضات نادي برشلونة مع إدارة السد بشأن تشافي تسير بشكل إيجابي والإعلان الرسمي قد يتم غدا pic.twitter.com/ujcQ4OYas8 — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) November 4, 2021 دوري نجوم قطر برشلونة السد القطري تشافي السابق توتنهام "كونتي" يسعى لاستعادة اقرأ التالي آخر الأحداث November 4, 2021 13:54 إعلان وشيك عن انتقال تشافي لتدريب برشلونة November 4, 2021 13:10 توتنهام "كونتي" يسعى لاستعادة الثقة November 4, 2021 11:59 "الثأر" شعار روما في مواجهة بودو/غليمت November 4, 2021 11:38 آرون كريسويل في حوار حصري على beIN SPORTS November 4, 2021 11:11 مواجهة مرتقبة بين مرسيليا ولاتسيو November 4, 2021 10:56 عودة ديبالا إلى صفوف المنتخب الأرجنتيني November 4, 2021 10:45 الغموض يكتنف مستقبل تشافي November 3, 2021 23:50 بنزيمة: "نجاحي مرتبط بالنجاح الجماعي" November 3, 2021 23:42 ماركينيوس يعبّر عن خيبته November 3, 2021 23:35 سبورتينغ لشبونة ينعش آماله في بلوغ ثمن النهائي