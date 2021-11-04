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كرة القدم

إعلان وشيك عن انتقال تشافي لتدريب برشلونة

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أكدت مصادرنا اليوم الخميس أن الاتفاق والإعلان الرسمي عن انتقال المدرب الإسباني تشافي لتدريب نادي برشلونة سيتم غداً على الأرجح.

AFP

وتسير المفاوضات بين السد القطري وبرشلونة الإسباني بحسب مصادرنا بشكل إيجابي.

 

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