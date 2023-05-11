إعلان برنامج مباريات كأس آسيا 2023 في قطر

ومع تعرُّف المنتخبات الـ24 على مسار المنافسة في دور المجموعات، خلال حفل سحب القرعة الذي أقيم في دار الأوبرا بكتارا، فإن الأنظار تتحول الآن إلى البطولة التي تقام خلال الفترة من 12 كانون الثاني/يناير ولغاية 10 شباط/فبراير 2024.

جدول مباريات #كأس_آسيا2023 أصبح جاهزاً الآن ✔️



صاحب الأرض وحامل اللقب المنتخب القطري 🇶🇦 يواجه منتخب لبنان 🇱🇧 في مباراة الافتتاح يوم الجمعة الموافق 12 يناير 2024 على ستاد البيت 🏟️



✍️ التفاصيل: https://t.co/ThbmEycg9q pic.twitter.com/mloHL4IFTi — #كأس_آسيا2023 (@afcasiancup_ar) May 11, 2023

وسوف يستهل منتخب قطر مستضيف البطولة لرقم قياسي من خلال المرة الثالثة، وحامل لقب البطولة، مشوار مبارياته من خلال مواجهة لبنان يوم الجمعة 12 كانون الثاني/يناير 2024، وذلك عند الساعة 7:30 مساء بالتوقيت المحلي، على ستاد البيت الذي يتسع لـ68,895 متفرج والذي شهد افتتاح كأس العرب 2021 وكأس العالم 2022.

ومن ضمن هذه الملاعب هنالك ستة ملاعب استضافت مباريات كأس العالم 2022 في قطر، وهي ستاد الجنوب، ستاد البيت، ستاد أحمد بن علي، ستاد الثمامة، ستاد المدينة التعليمية وستاد خليفة الدولي، إلى جانب ستاد جاسم بن حمد وستاد عبدالله بن خليفة، حيث ستكون هذه المرة الأولى على الإطلاق التي تقام فيها مباريات كأس آسيا على ملاعب كأس العالم.

قرعة كأس آسيا - قطر 2023 تسفر عن مجموعات قوية

وتختتم منافسات كأس آسيا 2023 في قطر، من خلال إقامة المباراة النهائية يوم السبت 10 شباط/فبراير 2024، على ستاد البيت، حيث يتنافس فريقين من أجل الظفر باللقب القاري اعتباراً من الساعة 6:00 مساء.

وفيما يلي البرنامج الكامل للمباريات: