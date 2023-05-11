وجاء برفقة منتخب قطر حامل اللقب كل من الصين وطاجيكستان ولبنان حيث تواجد كل من المنتخبين الصيني مع اللبناني في التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وستتكرر مواجهة سوريا وأستراليا في ذات المجموعة مجدداً بعدما التقيا ضمن مجموعة واحدة في النسخة السابقة في 2019.

وأتى المنتخب الإيراني رفقة الإمارات وستتكرر المواجهة بينهما بعدما تواجدا بذات المجموعة ضمن التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وجاء المنتخب العراقي بعيداً عن مواجهة أي منتخب عربي ضمن المجموعة الرابعة التي ضمت اليابان وإندونيسيا وفيتنام أيضاً.

وستشهد المجموعة الخامسة مواجهة عربية خالصة بين الأردن والبحرين.

أما المجموعة السادسة فستضم مواجهة خليجية مثيرة بين السعودية وعُمان.

التغطية الخاصة لحظة بلحظة

المجموعات:

المجموعة الأولى: قطر، الصين، طاجيكستان، لبنان.

المجموعة الثانية: أستراليا، أوزبكستان، سوريا، الهند.

المجموعة الثالثة: إيران، الإمارات، هونغ كونغ، فلسطين.

المجموعة الرابعة: اليابان، إندونيسيا، العراق، فيتنام.

المجموعة الخامسة: كوريا الجنوبية، ماليزيا، الأردن، البحرين.

المجموعة السادسة: السعودية، تايلاند، قيرغيزستان، عمان.

بدء سحب قرعة كأس آسيا.

قائد منتخب قطر حسن الهيدوس يتمنى حفاظ العنابي على لقبه كبطل لكاس آسيا.

قائد منتخب قطر حسن الهيدوس يتمنى حفاظ العنابي على لقبه كبطل لكاس آسيا. الكشف عن الشعار الجديد الخاص ببطولة كأس آسيا - قطر 2023.

التعريف بنظام سحب القرعة وطريقة التأهل إلى ثمن النهائي.

رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سلمان بن إبراهيم آل خليفة يثمن الجهود المبذولة لإنجاح بطولة كأس آسيا - قطر 2023.

بدء حفل قرعة كأس آسيا - قطر 2023.

إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم يصل إلى دار الأوبرا بالحي الثقافي "كتارا".

عدنان درجال رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم يتوقع نسخة استثنائية لبطولة كأس آسيا - قطر 2023.



عدنان درجال رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم يتوقع أن تكون بطولة كأس آسيا في قطر الأفضل في التاريخ#كأس_آسيا2023#AsianCup2023 pic.twitter.com/iTbct8OZLp — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 11, 2023

علي محمود المدير التنفيذي للتخطيط والتنفيذ في اللجنة المنطمة لبطولة كأس آسيا 2023 يشير إلى أهمية الحدث المرتقب.

بدء توافد الوفود المدعوة لمراسم القرعة إلى دار الأوبرا بالحي الثقافي "كتارا"

نظام قرعة كأس آسيا - قطر 2023

ونصّ نظام القرعة المرتبط بتواجد 24 منتخباً، على وجود ست مجموعات تضم كل واحدة منها أربعة منتخبات، على أن لا يجتمع منتخبين من ذات المستوى في مجموعة واحدة.

وتوزّعت المنتخبات الـ24 المشاركة في البطولة على 4 مستويات من 6 منتخبات حسب تصنيف الاتحاد الدولي (فيفا) على الشكل التالي:

المستوى الأول: قطر (مضيفة)، اليابان، إيران، كوريا الجنوبية، أستراليا، السعودية

المستوى الثاني: العراق، الإمارات، عمان، أوزبكستان، الصين، الأردن

المستوى الثالث: البحرين، سوريا، فلسطين، فيتنام، قرغيزستان، لبنان

المستوى الرابع: الهند، طاجيكستان، تايلاند، ماليزيا، هونغ كونغ، إندونيسيا.

أبرز المعلومات الخاصة بالقرعة..

7 نجوم شاركوا في سحب القرعة: حسن الهيدوس قائد منتخب قطر، الأوزبكي سيرفر دجيباروف، الكوري الجنوبي بارك جي-سونغ، النجم الأسترالي تيم كايهل، الحكمة اليابانية يوشيمي ياماشيتا، قائدة الصين السابقة سون وين، مايمول روكي أول امرأة تقوم بالإشراف على تدريب منتخب الهند للسيدات عام 2017.

تقام النسخة الـ18 من كأس آسيا بين 12 كانون الثاني/يناير و10 شباط/فبراير 2024.

توّج المنتخب القطري بآخر نسخة من كأس آسيا والتي كانت قد أقيمت في الإمارات.

منتخب طاجيكستان الوافد الجديد على النهائيات.

كوريا الجنوبية وإيران هما الأكثر مشاركة في نهائيات كأس آسيا (15 مشاركة).

المنتخب الياباني يملك النصيب الأكبر من عدد التتويجات (4 ألقاب) ثم السعودية وإيران بـ3 ألقاب.

ستقام كأس آسيا – قطر 2023 على ملاعب: استاد الجنوب (الوكرة)، استاد البيت (الخور)، استاد أحمد بن علي (الريان)، استاد الثمامة، استاد المدينة التعليمية، استاد خليفة الدولي، استاد جاسم بن حمد، واستاد عبدالله بن خليفة.

ويتأهل إلى دور الـ16 أول فريقين من كلّ مجموعة إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحصل على المركز الثالث.