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الدوري الألماني
كرة القدم

إعطاء الضوء الأخضر لاستئناف الدوري اليوناني

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أعطت الحكومة اليونانية الضوء الأخضر لاستئناف منافسات الدوري المحلي لكرة القدم، بعد قرابة ثلاثة أشهر من تعليقه بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، وفقا لما نقلته وكالة أثينا الاخبارية الأربعاء.

Reuters

وذكرت الوكالة أنه سيكون بالإمكان استئناف المباريات في السادس أو السابع من حزيران/يونيو خلف أبواب موصدة، بمجرد إجراء قرعة الأدوار الإقصائية (بلاي أوف) عبر الاتصال بالفيديو.

وكان أولمبياكوس في صدارة ترتيب الموسم العادي عند تعليق المنافسات برصيد 66 نقطة، متقدما على باوك سالونيكي وأيك أثينا.

وتخوض الفرق التي تحتل المراكز الست الأولى المنافسات على اللقب والمراكز المؤهلة إلى المسابقتين الأوروبيتين في ملحق منفصل، فيما تتصارع الفرق الثمانية الأخرى على الهروب من الهبوط إلى الدرجة الثانية.

وكانت الفرق اليونانية عادت للتدريبات قبل أسبوعين ضمن شروط صحية صارمة.

وحذرت السلطات الصحية الحكومية من أنه في حالة اصابة أي لاعب بفيروس "كوفيد-19"، سيوضع في الحجر الصحي المنزلي، كما ينبغي وضع بقية الفريق في عزلة لمدة خمسة ايام. وحتى الآن، لم تظهر الاختبارات الدورية التي انطلقت بعد بدء التدريبات Yصابة أي منهم.                                     

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