إصابة المهاجم الهولندي ديباي قد تبعده عن كأس أوروبا 2020

باتت مشاركة ممفيس ديباي مع منتخب هولندا في نهائيات كأس أوروبا 2020 مهددة، بعدما كشف مدربه في ليون الفرنسي لويس غارسيا عن احتمال اصابته بتمزق في الرباط الصليبي لركبته اليسرى خلال الخسارة أمام رين بهدف نظيف في المرحلة 18 من الدوري المحلي الاحد.

واصيب ديباي في صراع مع لاعب رين المالي هاماري تراوري في الدقيقة 29، لكن تم استبداله مع نهاية الشوط الاول، الامر الذي دفع غارسيا للتعبير عن خشيته من فداحة اصابة مهاجمه الهولندي صاحب هدف التأهل إلى دور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا أمام لايبزيغ الألماني (2-2) الثلاثاء، علما أن الهولندي هز الشباك في مبارياته الثماني الاخيرة في جميع المسابقات.

وقال غارسيا بعد خسارة فريقه الذي يقبع بالمركز الثامن "سننتظر لنعرف أكثر ولكن الامور لا تبدو جيدة لممفيس. نعتقد انه (الرباط) الصليبي".

وتابع "نأمل في أن نحصل على معلومات مخالفة لما نعتقده، على أمل ألا يكون الأمر بالغ الخطورة".

ولم يخالف المدير الرياضي لليون البرازيلي جونينيو ما قاله غارسيا متحدثا عن "كارثة لانه اللاعب الاكثر فعالية. هنا لا توجد اي حلول، وفي حال تم تأكيد اصابته، يجب أن ننساه لبقية الموسم".

وتابع لاعب ليون السابق "الامر فعلا مقلق، لانه افضل لاعبينا وبات قائد الفريق على أرض الملعب. أنا حزين لاجله".

ويعد ديباي لاعبا مهما في صفوف المنتخب الهولندي حيث نجح في تسجيل ثماني أهداف وتمرير العدد ذاته من الكرات الحاسمة، في رحلة "البرتقالي" الناجحة للتأهل إلى نهائيات بطولة كبرى للمرة الاولى منذ مونديال البرازيل 2014.

وفي حال تأكدت خطورة اصابته، سيغيب ديباي عن الملاعب لعدة أشهر، ما يهدده بالغياب عن كأس أوروبا الصيف المقبل.

