إجراءات مشددة من الاتحاد البرتغالي لاستكمال المنافسات

وشرح البيان النقاط الأساسية التي أوصت بها إدارة الصحة العامة البرتغالية والتي تشمل الحجر المنزلي وأن تكون مغادرة المنزل فقط إلى النادي كما يجب ارتداء الكمامات والقفازات خاصة خلال عملية التنقل من وإلى النادي.

وحدد البيان مسافة مترين على الأقل بين الأشخاص خلال التدريبات وسيوقع الجميع على مستندات للالتزام بالتعليمات.

وستتم المراقبة عن طريق نظام الرصد بالأقمار الصناعية كما سيكون الفريقُ الطبي الخاص بكل نادٍ ي مسؤولاً عن عملية الفحص ووضع الخطط الناجعة.

ووفقاً للبيان فسيتم إخضاع اللاعبين والمدربين والحكام وجميعِ المعنيين لاختبارات قبل الاستئناف بأربعة عشر يوماً، وفقط من ستكون فحوصاتهم سلبية سيتمكنون من المشاركة والعودةِ لكرة القدم.