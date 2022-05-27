إبراهيموفيتش يعتزم مواصلة مسيرته الكروية رغم الجراحة

وقال مالديني في مقابلة صحافية مع صحيفة "غازيتا ديلو سبورت" بعد يومين من خضوع إبراهيموفيتش (40 عاما) لعملية جراحية ستبعده عن الملاعب إلى ما بعد بداية الموسم الجديد "من ما فهمته، نيته هي الاستمرار".

وأضاف مالديني: "لقد حدّدنا موعدًا في غضون أسبوعين. لا أرى أي مشكلة في التوصل إلى اتفاق. إنه بالتأكيد ليس مرتاحًا، ولعب القليل جدًا من المباريات. سنرى ما سيحدث في الأسبوعين المقبلين".

وخضع إبراهيموفيتش الذي عاد للنادي في كانون الثاني/يناير 2020، لعملية جراحية الأربعاء لإعادة بناء الرباط الصليبي الأمامي مع تعزيز جانبي وإصلاح الغضروف المفصلي لركبته اليسرى، ويحتاج إلى سبعة أو ثمانية أشهر للتعافي.

وعانى إبراهيموفيتش الذي بدأ موسم 2021-2022 متأخرا بسبب عملية جراحية أخرى في الركبة نفسها في حزيران/يونيو 2021، من العديد من المشاكل البدنية.

واعترف الخميس بأنه "لم ينم تقريبا لمدة ستة أشهر" وتناول المسكنات طوال هذه الفترة.

وقال في تغريدة على حسابه على إنستغرام "خلال الأشهر الستة الماضية لعبت بدون الرباط الصليبي الأمامي في ركبتي اليسرى"، مضيفا "ركبة منتفخة لمدة ستة أشهر، أخذت أكثر من 20 حقنة مسكنة في ستة أشهر".

وتابع "(تجفف) الركبة مرة في الأسبوع لمدة ستة أشهر. مسكنات الآلام كل يوم لمدة ستة أشهر. بالكاد أنام لمدة ستة أشهر بسبب الألم. لم أعاني كثيرًا بهذا القدر داخل الملعب وخارجه".

وعبَّر إبراهيموفيتش عن سعادته بمساهمته في تتويج ميلان، وقال "لقد جعلت الشيء المستحيل ... ممكنًا. في ذهني كان لدي هدف واحد فقط، جعل زملائي في الفريق والمدرب (ستيفانو بيولي) أبطالًا لإيطاليا لأنني وعدتهم".

وستقود مدة التعافي المعلن عنها إبراهيموفيتش إلى فترة إعادة تأهيل طويلة جديدة، إذا قرر توقيع عقد جديد مع ميلان.

وأكد مالديني أن النادي بصدد التعاقد مع مهاجم ليفربول الإنكليزي الدولي البلجيكي ديفوك أوريغي (27 عامًا)، لدعم خط الهجوم المكون من الفرنسي أوليفييه جيرو، البرتغالي رافايل لياو والكرواتي أنتي ريبيتش.

