أينتراخت فرانكفورت يفرط بفوزه الأول

وكان أينتراخت في طريقه في المرحلة الماضية للفوز على أرمينيا بيليفيلد بعدما تقدم عليه 1-صفر حتى الدقيقة 86 قبل أن تهتز شباكه بهدف التعادل، ثم تكرر المشهد الأحد حين تقدم في الدقيقة 79 عبر الصربي فيليب كوستيتش قبل أن يتلقى هدف التعادل في الدقيقة 88 عبر المصري الشاب عمر مرموش (22 عاماً)، وذلك رغم اضطرار الضيوف إلى إكمال اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد فالديمار أنتون في الدقيقة 82.

وبدوره، حقق هوتر انتصاره الأول مع فريقه الجديد مونشنغلادباخ وجاء على حساب ضيفه أرمينيا بيليفيلد بثلاثة أهداف للارس ستيندل (35 و69) والسويسري دينيس زكريا (72)، مقابل هدف للياباني ماسايا أوكوغاوا (1+45).

كما حقق هرتا برلين فوزه الأول للموسم وجاء على حساب مضيفه بوخوم.

