أياكس يمطر شباك كامبور بتسعة اهداف

وهي المرة الرابعة التي يسجل فيها أياكس 5 أهداف أو أكثر في احدى المباريات هذا الموسم في مختلف المسابقات.

وسجل دافيدي نيريس هدفين، في حين تناوب 7 لاعبين مختلفين على تسجيل الأهداف السبعة الأخرى عبر يوريين تيمبر، ستيفن بيرغهويس، نصير مزرعاوي، دوجان تاديش، محمد دارامي، دانيلو وسيباستيان هالر.

وكان هالر تحديداً صاحب رباعية في مرمى سبورتينغ لشبونة في المباراة التي انتهت بفوز اياكس 5-1 في مستهل مشواره في دوري ابطال اوروبا هذا الاسبوع.

ورفع اياكس رصيده الى 13 نقطة من 5 مباريات وتصدر ترتيب الدوري المحلي مؤقتاً علما بأن آيندهوفن الثاني يملك مباراة مؤجلة وفاز حتى الان في مبارياته الأربع الاولى في الدوري هذا الموسم.

