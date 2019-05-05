هز المهاجم كلاس يان هنتلار الشباك مرتين ليقود أياكس أمستردام للقب كأس هولندا لكرة القدم بفوز كبير 4-صفر على فيليم تيلبورغ اليوم الأحد ويحافظ على ماله في حصد الثلاثية هذا الموسم.

وسجل هنتلار البالغ عمره 35 عاما هدفا في كل شوط بعدما وضع زميله دالي بليند أياكس في المقدمة.

وأحرز بليند وهنتلار هدفين في غضون 60 ثانية قبل نحو عشر دقائق من نهاية الشوط الأول ثم جعل هنتلار النتيجة 3-صفر من مدى قريب في الدقيقة 67.

واختتم الظهير راسموس كريستنسن الرباعية قبل 14 دقيقة من النهاية ليؤكد على سيطرة أياكس الذي مدد رقمه القياسي بحصد اللقب للمرة 19.

وستمنح النتيجة ثقة كبيرة لأياكس قبل استضافة توتنهام هوتسبير في إياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء بعد انتصاره بهدف دون رد في لندن.

ويتصدر أياكس الدوري الهولندي متقدماً بفارق الأهداف على أيندهوفن قبل جولتين من النهاية ويأمل في حصد اللقب للمرة الأولى منذ 2014.

