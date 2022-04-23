أونيون برلين يفرمل لايبزيغ

وأسدى أونيون برلين خدمة إلى باير ليفركوزن الذي استعاد المركز الثالث من لايبزيغ بفوزه الثمين على مضيفه غرويتر فورث 4-1.

وكان لايبزيغ في طريقه إلى تحقيق فوزه الرابع تواليا في الدوري عندما تقدم بهدف مهاجمه الدولي الدنماركي يوسف بولسن في الدقيقة 46، لكن أونيون برلين سجل هدفين عبر زفن ميتشل (86) وكيفن بيهرنز (89).

وهي المباراة الثانية بين الفريقين في مدى ثلاثة أيام بعدما التقيا الأربعاء في نصف نهائي مسابقة الكأس المحلية عندما فاز لايبزيغ 2-1 وبلغ المباراة النهائية.

وتجمّد رصيد لايبزيغ عند 54 نقطة وتراجع إلى المركز الرابع الأخير المؤهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بفارق نقطة واحدة خلف باير ليفركوزن الفائز 4-1 على غرويتر فورث أول الهابطين إلى الدرجة الثانية.

وحول باير ليفركوزن تخلفه بهدف للهولندي ييترو فيليمس (5) إلى فوز برباعية تناوب على تسجيلها الدولي التشيكي باتريك شيك (8) والإيراني سردار أزمون (18) والبرازيلي باولينيو (58) والأرجنتيني إيزيكيال بالاسيوس (84).

واستعاد باير ليفركوزن نغمة الانتصارات بعد تعادل مع بوخوم وخسارة أمام لايبزيغ كلفته التراجع إلى المركز الرابع، لكنه استفاد من تعثر الأخير واستعاد مركزه الثالث برصيد 55 نقطة، فوسع الفارق إلى ثلاث نقاط بينه وبين فرايبورغ الخامس، مستفيدا من تعثر الأخير على أرضه أمام بوروسيا مونشنغلادباخ 3-3.

وتغلب كولن على أرمينيا بيليفيلد بثلاثة أهداف لواحد في حين حسم التعادل الإيجابي (2-2) نتيجة مباراة أينتراخت فرانكفورت مع هوفنهايم.

